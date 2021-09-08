"Не порви меня": раскидывающая ноги 50-летняя Цой о секс-утехах с мужем после травмы

Награды и звания на Аниту Цой сыплются как из рога изобилия. Накануне в Большом театре России певица официально стала Народной артисткой России. А следом она были признана "Энергичной мамой" на церемонии "Мама года", которую традиционно проводит журнал MODA topical.

Правда, на торжественную церемонию певицу привезли в инвалидном кресле. Несколько дней назад с ней случилось несчастье – она упала, подвернулся ногу и получила трещину в ступне. Ей была оказана необходимая помощь, на ногу надели специальный медицинский сапог, чтобы зафиксировать пострадавший голеностопный сустав. Медики предупредили, что на ближайший месяц, пока нога будет заживать, артистке категорически запрещено ходить на каблуках.

К счастью, сексом заниматься певице не запретили. "А почему нельзя-то? – удивляется певица. – Ноги-то работают, буквой V можно их раздвигать. Главное, чтобы муж в порыве страсти не наступил мне на больную ногу, не порвал там что".

Впрочем, все равно лучше лишний раз не рисковать. "Врачи говорят, что восстановление может занять до шести недель, – уверяет 50-летняя певица. – Но мне надо быстрее – у меня же на носу юбилейное шоу "Пятый океан" в Кремле. Поэтому я достала дорогой магнитный аппарат, с которым должна спать на ноге, и всю ночь идет регенерация, восстановление тканей. Плюс мне удвоили дозировки витаминов и лекарств. Поэтому к 1 октября я должна быть на каблуках и танцевать два часа на сцене".

Как признается артистка, заботливый супруг Сергей Цой окружил ее невероятной заботой и вниманием. "Он хотя и пришел с работы уставший, но решил отпраздновать со мной получение звания Народной, – радуется звезда. – Петрович придумал праздничное меню, заказал в ресторане самые вкусные блюда. А среди них был и торт Мильфей, этот вкуснейший французский Наполеон. Я испугалась, что еще поправляюсь в итоге еще на три килограмма. Но потом сказала мужу, что он сделал самое ужасное дело, какое только можно было! Но он ведь это делал с любовью!"