Михалков ошарашил заявлением: Можно снять штаны, блевать, напиваться

Никита Михалков нередко высказывается о современной молодежи. Недавно ему задали вопрос о новом поколении артистов. Ответ вызвал множество споров.

Все дело в том, что режиссер крайне скептически относится к "преодолению внутренних барьеров", которое практикуют юные профессионалы. По его мнению, это никак не связано с профессионализмом и вовсе не приводит к успеху в деятельности. Свое мнение Никита Сергеевич аргументировал.

Никита Михалков отметил, что справиться с внутренними трудностями – якобы просто, но самое сложное начинается потом. По его словам, главный вопрос заключается лишь в том, что артист сможет предложить своему зрителю после. "Свобода не заменит мастерство", – заявил он.

Никита Сергеевич полагает, что понятие "свободы" сейчас многие трактуют не совсем верно. "Можно снять штаны, блевать, напиваться", – вдруг произнес он. Резкие слова были связаны с тем, что, по мнению режиссера, все это лишь видимость свободы. Вся суть же заключается в "обладании профессией". В Сети неоднозначно отреагировали на высказывание знаменитости. Некоторые посчитали его чересчур резким.

Режиссер сравнил современных молодых актеров с зайцами, которых научили играть на барабанах. По словам Никиты Михалкова, артисты будто бы технически осознали, как нужно играть, но чем именно они занимаются – якобы не поняли, а объяснить это им не представляется возможным.

