19-летняя внучка Михалкова выросла настоящей красавицей

Сегодня супруга режиссера Татьяна Михалкова поделилась снимками своей внучки Натальи – девушке исполнилось 19 лет, и ее знаменитая бабушка не смогла удержаться от публичного поздравления в "Инстаграме". Татьяна Евгеньевна воспользовалась случаем, чтобы показать подписчикам, какой хорошенькой стала их совместная внучка с Никитой Михалковым.
Супруга кинематографиста опубликовала целую серию снимков с именинницей, часть из которых были сделаны недавно во время совместного путешествия родственниц по греческим островам. Любящая бабушка отметила, что ей было очень легко отдыхать с внучкой, и от души поздравила Наташу с ее днем.
Подписчики Михалковой присоединились к поздравлениям и оставили имениннице множество комплиментов. Люди отметили, что девушка обладает какой-то особенной красотой и легко может сделать карьеру в модельном бизнесе.
Фолловеры написали:
"Чудесная девочка!!!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Михалковская порода!", "Очень красивая! С днем рождения!", "Как повзрослела и очень красивая..", "Очень красивая внучка !"
Наташа является дочерью сына Никиты и Татьяны Михалковых – Артема. Девушка родилась в первом браке отца. Впоследствии родители Наташи развелись, но недавно у девушки родился младший брат по отцу, матерью которого стала Дарья Баженова. У Никиты Михалкова также есть сын Степан и дочери Анна и Надежда – все они тоже подарили внуков своему знаменитому отцу.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Никита Михалков серьезно обидел Ларису Удовиченко.
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