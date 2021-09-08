Малахов побил назойливого мужа Макеевой

Роман Мальков пригрозил Андрею Малахову судом после того, как шоумен в очередной раз принялся на всю страну обсуждать личную жизнь актрисы.



Муж встал на защиту Анастасии Макеевой, чье имя регулярно "полоскают" в студии шоу Андрея Малахова. Скандальная история отношений телеведущей и предпринимателя уже надоела многим нашим соотечественникам, но ведущий со своей командой нашли ранее неизвестные обстоятельства.

Так, в программе "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" обсуждалась информация о бывшем избраннике артистки, который оказался аферистом. Мужчина долго ухаживал за звездой, но на реальное свидание не соглашался.

Мужу Анастасии Макеевой не понравилось то, что его супругу очерняют на всю страну. Он попытался защитить актрису и даже пригрозил Андрею Малахову судом. Но шоумен дал отпор Малькову, показав, что не боится его нападок.

Телеведущий отмахнулся от мужа знаменитости, как от назойливой мухи. Он заявил, что слова мужчины не вызывают у него никаких эмоций, и ему есть, что делать помимо этого.

В свою очередь адвокат Юлия Вербицкая-Линник уверена, что Роман Мальков не сможет победить прожженного Андрея Малахова. Она констатировала, что шоумену не впервые грозят судами.