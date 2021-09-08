Валерия опозорилась на всю страну: Опять голая

Поклонники постоянно интересуются у певицы, как она следит за собой. Найти ответ – задача не самая сложная, каждый день в "историях" звезды в личном блоге появляются видео ее самых разных тренировок. Известно, что от зала знаменитость отказалась. Ее личный тренер всегда на связи с ней в режиме "онлайн".
Несмотря на свой успех, Валерия не перестает усердно работать. Сперва она запустила авторскую программу "Почему я?" на своем ютуб-канале, а теперь трудится над шоу "Добрый день с Валерией", но уже на телеканале "ТВ-3". Накануне звезда рассказала, что весь день провела на съемках.
Певица опубликовала видео. На кадрах она сидит на стуле в высоких сапогах, темном жакете и коротком кожаном платье с глубоким вырезом снизу. Костюм обнажает шикарные ноги дивы, но один момент она все-таки не рассчитала до конца. Все дело в том, что, когда исполнительница села, платье задралось слишком высоко и оголило ее бедра практически до нижнего белья.
Известно, что Валерия обожает такие фасоны, за что нередко подвергается критике со стороны пользователей Сети. Многие полагают, что в 53 года демонстрировать "голое" тело – якобы позор. Однако артистка продолжает делать то, что ей нравится, а поклонники только восхищаются. "Какие ноги", "Вы просто королева", "Самая лучшая леди", – прокомментировали они.
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