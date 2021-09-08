Ввязавшейся в разборки Кудрявцевой нанесли новый удар: Нужно пресечь!

Все произошло в форме шутки, но режиссер не оценил чувство юмора теледивы и теперь намерен разобраться в ситуации. Напомним, в августе Кудрявцева стала ведущей конкурса "Новая волна". В какой-то момент она, видимо, решила разбавить всю серьезность текста и заявила, что "как и фильмов Андреасяна их много, но хорошего мало".
Слова Леры Кудрявцевой вывели Сарика Андреасяна из себя, и он достаточно резко высказался в адрес звезды. Ранее многие коллеги уже позволяли себе нечто подобное в адрес режиссера. В интервью Агате Муцениеце он признался, что устал от унижений со стороны звезд шоу-бизнеса. Теперь он решил взяться за дело серьезно и обратился к адвокату.
Режиссер рассказал, что был убежден: в какой-то момент "воспитанные люди" осознают, что такие шутки не совсем корректны. Однако юрист объяснила ему, что подобное "нужно пресечь", иначе артисты продолжат "говорить плохо" о нем. Он переживает, что в какой-то момент его имя может стать нарицательным, а успешные работы отойдут на второй план.
По словам Сарика Андреасяна, дело вовсе не в Лере Кудрявцевой. Ее высказывание стало последней каплей, после которой он решил действовать решительно. Режиссер волнуется за свою репутацию и не хочет, чтобы люди вокруг сомневались в его профессионализме.
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