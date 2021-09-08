"На Чикатило похож": Митя Фомин изменился до неузнаваемости

Митя Фомин предстал перед публикой в очень необычном и даже несколько загадочном образе.

47-летний певец любит интриговать и эпатировать публику. Сегодня музыкант опубликовал в своем инстаграм-аккаунте свежее фото, на котором его невозможно узнать. Мужчина изменил прическу и цвет волос, обзавелся пышными усами и очками для зрения. Дополнил образ Митя Фомин простой темной рубашкой в клетку.

Исполнитель не поделился подробностями своего чудесного преображения, но попросил публику представить, как зовут этого нового персонажа, какими чертами характера он обладает и кем работает. Поклонники Фомина охотно включились в эту игру.

Мнения фанатов разделились: одни посчитали, что в новом образе музыкант похож на школьного учителя, другим мужчина напомнил простого рабочего, третьи и вовсе заметили схожесть с известным преступником.

Фолловеры написали:

"Геннадий, на Чикатило похож, если честно. Но скорее всего он учитель или разбирается в электрике" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "У Аркадия взгляд философа, а работает он учителем труда", "Почему то мне электрика напоминает из ЖКО", "Дядя Ваня сантехник(очень серьезный и мастер своего дела)".

Впрочем, верного ответа подписчики так и не узнали, так как Фомин продолжил сохранять интригу, но фанаты уже уверены, что в скором времени их ждет что-то очень интересное.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как совершенно голый Митя Фомин похвастался победой.