"Светлая тебе память": в семье Нетребко большое горе

6 сентября в Краснодаре скончался 86-летний отец Анны Нетребко – Юрий Николаевич.

Печальная новость появилась сегодня сначала в инстаграм-аккаунте сестры оперной дивы – Натальи Эскильдсен. А затем силы на трогательные слова в память об отце нашла и сама Анна Нетребко.

Обе женщины сердечно поблагодарили папу за все то, что он для них сделал, и признали, что он был особенным человеком.

"Ты – настоящий пример– каким должен быть Русский человек и я горжусь тобой,"(Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред) – написала оперная дива.



Знаменитость не назвала причины смерти отца, но признала, что невозможно быть готовым к потере родного человека, даже если знаешь, что скоро это произойдет.

"Спи спокойно, дорогой папочка! Светлая тебе память," – написала сестра знаменитости.

Прощальной публикацией поделился и муж Анны Нетребко – Юзиф Эйвазов. Мужчина отметил, что очень любил Юрия Николаевича. Эйвазов не смог проводить в последний путь собственного отца, но сегодня ему удалось попрощаться со своим вторым папой. Артист отметил, что родным покойного очень больно, но они знают, что Юрию Николаевичу теперь хорошо, так как он наконец воссоединился со своей дорогой супругой.

Поклонники Анны Нетребко выразили свои соболезнования, постарались поддержать скорбящих родных в комментариях и отметили, что таких дочерей мог воспитать только по-настоящему достойный человек, отец с большой буквы.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что Анне Нетребко и ее супругу поставили страшный диагноз.