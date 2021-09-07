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Шоу-бизнес
"Пошлая тетка-богохульница": экс-коллега Бузовой призвал отправить певицу лечиться

"Пошлая тетка-богохульница": экс-коллега Бузовой призвал отправить певицу лечиться

Май Абрикосов в очередной раз выступил с резкой критикой в адрес Ольги Бузовой.
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Бывший участник "Дома-2" уже не первый раз публично осуждает поведение поющей ведущей. В этот раз Абрикосова ужасно возмутил анонс концерта певицы, на котором Ольга Бузова появилась в образе "Пресвятой Богородицы".

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В своем инстаграм-аккаунте Роман Тертишный (настоящее имя Мая Абрикосова) заявил, что экс-ведущая "Дома-2" просто ужасает такими поступками. Мужчина всерьез задумался о том, что певице нужна специализированная помощь невропатолога и соцработника, а также родителей и всех неравнодушных людей. Возможно, исполнительница сама не понимает, что делает что-то не так, тогда ей нужно помочь.

Тертишный вспомнил священника, который прежде заступался за Бузову, подвергшуюся травле, и задался вопросом, одобряет ли церковь такое выступление. Самого Абрикосова сильно пугает, что на концерт Бузовой допускаются зрители уже от 16 лет.

"Совсем еще дети будут смотреть на пошлую тетку-богохульницу," – заявил экс-коллега певицы.

Возмущенный Тертишный также отметил, что на организацию этого самого концерта певица собирается потратить огромную сумму в 30 миллионов рублей. Эти деньги, по мнению экс-коллеги, необходимы Бузовой, чтобы покрыть "отсутствие голоса".

Ранее "Дни.ру" писали о том, что на Ольгу Бузова наехала другая бывшая коллега – Ксения Бородина.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 сентября 2021, 17:08 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

гость
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Гость 1196991
Май Абрикосов? Кто такая? очередной фрик из глубинки
Можно подумать вы вся такая образованная ,интеллектуальная, что пишите дурь и причем вообще глубинка, живет парень там,а вас с тупыми мозгами так это задевает ?,,когда писать нечего и тем более нечем защитить это убожество, так ещё вход идут оскорбления про внешность ,но это понятно какая дура бузова так и её фанаты ,напишут несколько слов ,как бы в защиту ,а что то толковое ума не хватает
...
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Пока тварь бузова будет приносить, мошенникам из окружения ,доход,то они будут эту ненормальную терпеть, тянуть ,покупать алкоголь и наркоту ,чтобы она была не адекватной ,наговаривать ей, что она такая самая,самая это с тупыми мозгами, любит такое ,вот она и одела на себя костюм , что ей не по внешним не по внутренним показателям совсем не подходит ,а так срыв у неё будет ,ведь алкоголь ,наркота скоро сделает свое дело,вот твари из окружения и торопятся выжать все возможное из этой пакости бузовой
лена
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<цензура>, как ни крути, на свете есть
Один в любом обличии — <цензура>
Гость 1196991
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Май Абрикосов? Кто такая? очередной фрик из глубинки
1

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