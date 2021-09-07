"Пошлая тетка-богохульница": экс-коллега Бузовой призвал отправить певицу лечиться

Май Абрикосов в очередной раз выступил с резкой критикой в адрес Ольги Бузовой.

Бывший участник "Дома-2" уже не первый раз публично осуждает поведение поющей ведущей. В этот раз Абрикосова ужасно возмутил анонс концерта певицы, на котором Ольга Бузова появилась в образе "Пресвятой Богородицы".

В своем инстаграм-аккаунте Роман Тертишный (настоящее имя Мая Абрикосова) заявил, что экс-ведущая "Дома-2" просто ужасает такими поступками. Мужчина всерьез задумался о том, что певице нужна специализированная помощь невропатолога и соцработника, а также родителей и всех неравнодушных людей. Возможно, исполнительница сама не понимает, что делает что-то не так, тогда ей нужно помочь.

Тертишный вспомнил священника, который прежде заступался за Бузову, подвергшуюся травле, и задался вопросом, одобряет ли церковь такое выступление. Самого Абрикосова сильно пугает, что на концерт Бузовой допускаются зрители уже от 16 лет.

"Совсем еще дети будут смотреть на пошлую тетку-богохульницу," – заявил экс-коллега певицы.

Возмущенный Тертишный также отметил, что на организацию этого самого концерта певица собирается потратить огромную сумму в 30 миллионов рублей. Эти деньги, по мнению экс-коллеги, необходимы Бузовой, чтобы покрыть "отсутствие голоса".

Ранее "Дни.ру" писали о том, что на Ольгу Бузова наехала другая бывшая коллега – Ксения Бородина.