Убитый горем Васильев поделился болью утраты: Человек большого темперамента

Сегодня, седьмого сентября, ушел из жизни выдающийся деятель культуры Борис Краснов. Кончина известного сценографа стала настоящим ударом для его близких, коллег и поклонников.

Многие звездные друзья знаменитости поделились теплыми воспоминаниями. Каждый отметил, что он ушел слишком рано, а планировал еще так много всего. Известно, что деятель культуры скончался в медицинском учреждении. Он был госпитализирован с острым нарушением мозгового кровообращения.

Борису Краснову было 60 лет. В последние годы он испытывал серьезные проблемы со здоровьем. Сперва у него случился инсульт, затем ситуация повторилась. Позднее художник некоторое время пребывал в коме, был парализован. Серьезные ухудшения самочувствия знаменитости были связаны с коронавирусной инфекцией, которой он заразился весной этого года. Осложнения серьезно повлияли на состояние друга Аллы Борисовны Пугачевой.

Александр Васильев рассказал, что никогда не работал со сценографом, но был с ним знаком. Друзьями они не были. По словам историка моды, Краснов был "человеком большого темперамента". Его очень любили представители шоу-бизнеса, а он много творил для отечественных артистов.

Александр Александрович утверждает, что лично видел коллегу лишь однажды. Тогда он посетил юбилей Бориса Краснова в столице. Его впечатлила вся обстановка мероприятия. "Царствие небесное этому талантливому человеку", – произнес Васильев.

