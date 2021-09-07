Убитый горем Васильев поделился болью утраты: Человек большого темперамента

Многие звездные друзья знаменитости поделились теплыми воспоминаниями. Каждый отметил, что он ушел слишком рано, а планировал еще так много всего. Известно, что деятель культуры скончался в медицинском учреждении. Он был госпитализирован с острым нарушением мозгового кровообращения.
Борису Краснову было 60 лет. В последние годы он испытывал серьезные проблемы со здоровьем. Сперва у него случился инсульт, затем ситуация повторилась. Позднее художник некоторое время пребывал в коме, был парализован. Серьезные ухудшения самочувствия знаменитости были связаны с коронавирусной инфекцией, которой он заразился весной этого года. Осложнения серьезно повлияли на состояние друга Аллы Борисовны Пугачевой.
Александр Васильев рассказал, что никогда не работал со сценографом, но был с ним знаком. Друзьями они не были. По словам историка моды, Краснов был "человеком большого темперамента". Его очень любили представители шоу-бизнеса, а он много творил для отечественных артистов.
Александр Александрович утверждает, что лично видел коллегу лишь однажды. Тогда он посетил юбилей Бориса Краснова в столице. Его впечатлила вся обстановка мероприятия. "Царствие небесное этому талантливому человеку", – произнес Васильев.
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