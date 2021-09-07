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Шоу-бизнес
Аминь: Сокрушенной смертью Пугачевой сулят скорую кончину

Аминь: Сокрушенной смертью Пугачевой сулят скорую кончину

Вся страна говорит о прискорбном известии. Алла Пугачева сломлена и тяжело переносит утрату.
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В ночь на 7 сентября умер художник-постановщик Борис Краснов. Мужчина состоял в теплых отношениях с Примадонной и был ее близким товарищем. Алла Пугачева не может оправиться после новости о кончине 60-летнего сценографа.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Знаменитость разместила в личном блоге пост про Бориса Краснова. "Прощай, Друг мой дорогой. Талантливый, эксцентричный, всегда готовый создать что-то безумное и интересное", — выразилась убитая скорбью певица. Алла Пугачева отметила, что ей будет недоставать покойного сценографа. Артистке бесконечно жаль, что жизнь товарища оборвалась.

Пользователи Сети отреагировали на траурную публикацию Примадонны. Многие отметили, что в последнее время звезда стала терять все больше значимых для нее мужчин. Едкие злопыхатели решили, что Алла Пугачева зря переживает, так как сама скоро отправится на тот свет. "Да не печалься! Ненадолго расстаетесь", — написал певице пользователь с ником vald2018.

Поклонники не стали добавлять масла в огонь и спокойно поддержали певицу в непростой для нее момент. Горе Аллы Пугачевой они восприняли, как свое собственное. "Очень жалко. Талантливый человек. Светлая память.", "Пусть земля ему будет пухом", "Такого друга потеряли", "Ушла легенда", "Соболезнования Вам искренние", — объявили комментаторы.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 7 сентября 2021, 15:13 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость847653
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вы долбанные я у мамы журнализды
Ежова, гори в аду за заголовок
он к тебе бумерангом по твоей тупой балде вернется
Гость 1056530
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Снова-здорова? На манеже всё те же? "Убитая горем Аллочка"- спектакль театра Аллы Пугачёвой? Хватит чушь писать! Боря умирал, старая кормящая мать, хоть бы рубль дала или навестила? Сейчас объявится кодла скорбящих. Вечером попрут толпой к Малаховым-Борисовым. Бить в грудь и фантазировать и преданной дружбе. Покойный Краснов не сможет опровергнуть байки из склепа.
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