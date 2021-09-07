Аминь: Сокрушенной смертью Пугачевой сулят скорую кончину

Вся страна говорит о прискорбном известии. Алла Пугачева сломлена и тяжело переносит утрату.

В ночь на 7 сентября умер художник-постановщик Борис Краснов. Мужчина состоял в теплых отношениях с Примадонной и был ее близким товарищем. Алла Пугачева не может оправиться после новости о кончине 60-летнего сценографа.

Знаменитость разместила в личном блоге пост про Бориса Краснова. "Прощай, Друг мой дорогой. Талантливый, эксцентричный, всегда готовый создать что-то безумное и интересное", — выразилась убитая скорбью певица. Алла Пугачева отметила, что ей будет недоставать покойного сценографа. Артистке бесконечно жаль, что жизнь товарища оборвалась.

Пользователи Сети отреагировали на траурную публикацию Примадонны. Многие отметили, что в последнее время звезда стала терять все больше значимых для нее мужчин. Едкие злопыхатели решили, что Алла Пугачева зря переживает, так как сама скоро отправится на тот свет. "Да не печалься! Ненадолго расстаетесь", — написал певице пользователь с ником vald2018.

Поклонники не стали добавлять масла в огонь и спокойно поддержали певицу в непростой для нее момент. Горе Аллы Пугачевой они восприняли, как свое собственное. "Очень жалко. Талантливый человек. Светлая память.", "Пусть земля ему будет пухом", "Такого друга потеряли", "Ушла легенда", "Соболезнования Вам искренние", — объявили комментаторы.