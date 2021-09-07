Игорь Николаев разбит смертью близкого человека

Игорь Николаев отреагировал на кончину друга – художника-постановщика и стенографа Бориса Краснова.

Певец выразил свое горе в "Инстаграм". Музыкант в свое время делал для Аллы Пугачевой "Рождественские встречи" и был ее близким другом. Смерть настигла 60-летнего Бориса Краснова в хосписе, где он находился из-за тяжелой болезни.

Игорь Николаев разбит несчастьем. Он отметил, что его товарищ был ярким, уникальным и творческим человеком, балагуром и весельчаком с обнаженными нервами и душой. Музыкант признался, что у него осталась книга друга с автографом и трогательной подписью.

Напомним, проблем со здоровьем у Бориса Краснова начались много лет назад. Тогда мужчину обвинили в рейдерском захвате фирмы, занимавшейся организацией выставок. Сценографа сразил инсульт, но медики спасли его, вернув возможность ходить и разговаривать.

Состояние Бориса Краснова серьезно ухудшилось из-за столкновения с коронавирусом. Художник-постановщик перенес опасную инфекцию весной этого года. Борис Краснов работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса. Так, он занимался программами Валерия Леонтьева и ставил фильмы-концерты Людмиле Гурченко. Знаменитости выразили свои соболезнования в связи с кончиной стенографа.