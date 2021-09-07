Маркл в бешенстве из-за нежностей мужа с молодой красоткой

Меган Маркл приревновала принца Гарри к 24-летней спортсменке Райли Ганци.

Герцог Сассекский побывал на благотворительном матче по поло, которое состоялось в Колорадо. На мероприятие принц Гарри пришел без жены, что удивило поклонников знаменитой пары.

Суд по всему, Меган Маркл осталась присматривать за детьми – дочерью Лилибет и сыном Арчи. Позже жена принца Гарри пожалела о том, что осталась с наследниками, отпустив мужа одного.

40-летняя герцогиня Сассекская пришла в бешенство из-за снимка, на котором ее возлюбленный нежно обнимается обнимается с молодой спортсменкой. Девушка участвовала в соревнованиях с братом. Примечательно, что Меган Маркл и ранее ревновала принца Гарри к энергичной красотке.

Источники, близкие к монаршей семье Великобритании, говорят, что Райли весела, красива и талантлива. Некоторые считают, что спортсменка могла бы понравиться принцу Гарри, когда тот был холостяком. Райли в его вкусе, а ее родители близки с принцем Чарльзом. Ходят слухи, что Меган Маркл специально настаивает на переезде из Калифорнии, чтобы принц Гарри не пересекался с молодой красоткой.

Ранее стал известно, что принц Гарри и Меган Маркл оказались в долгах. Фонд принца задолжал одной частной организации более 200 тысяч фунтов. Ради того, чтобы рассчитаться с долгами, пара заключила контракты с крупными компаниями.

