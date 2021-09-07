Михалков раздавлен смертью: Шел в ореоле восторга людей

Накануне мир облетела страшная новость. Из жизни ушел великий французский актер Жан-Поль Бельмондо. Ему было 88 лет.



Трагическое известие адвокат артиста сообщил агенству "Франс Пресс". Причина смерти звезды мирового масштаба пока уточняется. Каждое издание вспомнило легенду и опубликовало перечень самых грандиозных кинокартин с участием актера. Многие друзья, коллеги и поклонники до сих пор активно публикуют теплые слова о великом Бельмондо.

Не остался в стороне и Никита Михалков. Как сообщает РИА ФАН, он поделился с журналистами своими мыслями. Артист назвал его не только "замечательным человеком", но и "эпохой". По его мнению, Жан-Поль Бельмондо открыл новую страницу в кинематографе своей знаковой работой в фильме "На последнем дыхании", который до сих пор с удовольствием смотрят во всем мире.

Также Никита Сергеевич отметил невероятное обаяние артиста и ту "фантастическую" атмосферу, которая всегда царила вокруг него. Артист рассказал, что ему однажды удалось посмотреть на великого коллегу своими глазами. Все случилось во время одного из фестивалей. "Шел в ореоле восторга людей", – вспомнил Михалков. По одной только реакции публики было очевидно, что "идет легенда".

Напомним, Жан-Поль Бельмондо родился девятого апреля 1933 года. Впервые он снялся в кино в 1956 году и с тех пор не переставал заниматься любимым делом до 2001 года. Тогда у него случился тяжелый инсульт. Однако через семь лет артист попытался вернуться, но уже в 2015 году заявил об о завершении карьеры. На его счету невероятное количество великих кинокартин.

