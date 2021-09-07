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Шоу-бизнес
Больше не в коме: облившая помоями "журналюг" Макеева явилась к Малахову

Больше не в коме: облившая помоями "журналюг" Макеева явилась к Малахову

Недавно супруг Анастасии Макеевой рассказал о тяжелом состоянии актрисы. Он отметил, что она даже пребывала в коме некоторое время. Во всех бедах избранник звезды обвинил журналистов, среди которых значилось и имя Андрея Малахова.
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Позднее и сама знаменитость вышла на связь. Она опубликовала черно-белое видео из больницы под песню из известного мюзикла и пожелала всем здоровья. Еще до этого стало известно, что Светлана Малькова должна была появиться в программе "Прямой эфир". "Спи спокойно, Андрей Малахов", – иронично подписала пост Макеева.

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 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Пользователи восприняли этот жест неоднозначно. Многие указали, что, если артистка и правда так сильно устала от внимания прессы, то ей просто следует прекратить принимать участие в скандалах. Другие же отметили, что известный журналист и правда слегка перебарщивает в своей программе.

Однако Анастасия Макеева и тут смогла удивить всех. После резких высказываний в адрес Андрея Малахова она появилась у него в программе. Присутствовать в студии знаменитость не смогла, но пообщалась с ведущим по телефону. Пользователи отметили, что ее голос звучал крайне бодро.

Оказалось, что Светлана Малькова, которая обвиняет артистку в том, что она увела у нее супруга, теперь объединилась с бывшим возлюбленным знаменитости. Артистка подтвердила, что долгое время переписывалась с мужчиной, которого никогда не видела. Он был крайне мил и даже оплачивал дорогостоящий отдых звезды. Однако после расставания оказалось, что мужчина выглядел вовсе не так, как на фото. Вместо молодого красавца за профилем в Сети скрывался вовсе не симпатичный полный мужчина. При этом артистка была так очарована, что хотела выйти замуж.

Анастасия Макеева рассказала, что он сумел так влюбить ее в себя, что она "отдавала ему все". Актриса мечтала о свадьбе, детях и даже придумала им имена. Все завершилось тем, что неизвестный мужчина попытался убедить ее бывшего супруга, Александра Саковича, в том, что она изменяет ему.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 сентября 2021, 11:17 Источник: "Россия-1" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Свадьба со строителем и скандалы: как началась новая жизнь Анастасии Макеевой

комментарии

Ответить:

..ъ
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счастье любит тишину - но у них,похоже,никакого счастья не было и нет,нечего оберегать тишиной,каждый чих в интернет выставляют...как же им нравится,что про них столько разговоров разговаривают...
Гость849789
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это же как себя не уважать ,чтобы участвовать в этих разборках на просторах всех сми и телевидения.и смотреть это унизительно и неприятно
Света
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Какая она паскудная, эта Макеева. Задолбала всехГость
Сплетница
Да это такие,как ты,загадили своими комментариями на вполне обычную тему: мужчина ушел от одной женщины к другой...
Какая она паскудная, эта Макеева. Задолбала всехГость
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Сплетница
1

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