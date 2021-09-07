Ушла легенда: Народ рыдает из-за случившегося с Энрике Иглесиасом

Поклонников артиста огорошила печальная новость. "Финал" Энрике Иглесиаса стал роковым.

Знаменитый певец Энрике Иглесиас заявил об уходе со сцены. 17 сентября выйдет последний альбом артиста под названием "Финал", символизирующий точку в карьере музыканта. Многочисленные фанаты прощаются с артистом навсегда. Они не могут поверить, что Энрике Иглесиас решился бросить дело всей своей жизни. Для многих мужчина стал кумиром, который навсегда останется в сердце.

Инстаграм-аккаунт певца разрывается от эмоциональных комментариев. Поклонники артиста толкуют, что вынудило горячего испанца сбежать от работы. Некоторые считают, что Энрике Иглесиас хочет посвятить время семье — своей гражданской жене Анне Курниковой и троим детям. Ходят слухи, что певец собирается узаконить отношения с избранницей и избавить влюбленных в него фанаток от пустых надежд.

Уход Энрике Иглесиаса заставил народ рыдать. Это стало понятно по плачущим смайликам, которые люди оставили в личном блоге артиста. Сильно расстроились те, у кого музыка мужчины вызывает теплые воспоминания из прошлого. "Ты великий, Энрике. Мы многому научились из твоих песен и до сих пор учимся", "Я не хочу, чтобы все закончилось", "Стоп. Я не могу. Энрике, нет", "Пожалуйста, никогда не заканчивай с пением", "Легенда навсегда", — выразились пользователи Сети.