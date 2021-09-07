Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Король анально-орального искусства": народ не может простить Киркорову венчание с блогером
Умирающей Заворотнюк не помог даже известный шаман: Ничего нельзя было сделать
Стало известно об уходе Татьяны Навки
"Уберите этот кошмар": жуткое фото дочери Долиной с огромными зубами шокировало россиян
партнеры
Вторник
7 сентября
Лента новостей
06:27
День Тита и Варфоломея: Что нельзя делать 7 сентября
04:43
Ушла легенда: Народ рыдает из-за случившегося с Энрике Иглесиасом
02:37
Брокколи с пармезаном: Готовим любимое блюдо Ренаты Литвиновой
00:08
Лучшие роли блистательного Жан-Поля Бельмондо
21:47
Украинский депутат назвал Лукашенко подонком
21:43
В Москве нашли труп мужчины с кирпичом во рту
21:42
Поплавская вызвала ажиотаж редким снимком с падчерицей
21:23
Информация о насилии над ребенком в подмосковном детсаду дошла до следователей
21:01
"Глубокая печаль": у Хью Джекмана случилось большое горе
20:31
Охотники не дают покоя жителям Одинцово
19:35
На Украине девушка с арбалетом совершила атаку на школу
19:11
В московском метро загорелся вагон поезда
18:32
"Светлая память": Кончаловская с проплешинами вызвала шок
17:39
Медик поставил внучке Талызиной ультиматум: Продолжишь, дальше я тебя увижу в инвалидном кресле
17:30
Умер Жан-Поль Бельмондо
17:08
"Больше не существует": Киркоров лишился прибыльного бизнеса
16:57
Звезда "Универа" впервые стала мамой
16:57
Житель Подмосковья насмерть забил молотком и топором своих родственниц
16:37
Спасают врачи: Опухшего в тюрьме Ефремова сразил опасный недуг
16:31
Новая избранница ласкала Деревянко на глазах у его экс-жены и других гостей
16:28
"Постоянно бил по голове": Мамаева обвинила бывшего мужа в издевательствах
15:58
Дочь Норкина прервала молчание после скандальной свадьбы: Невозможно описать
15:52
Нелепый флирт Виторгана и Подкаминской в тизере нового сериала "Ева, рожай!"
15:47
Популярные певцы попали в омерзительный секс-скандал: Сядь на лицо моему другу
15:44
"Жарко и липко": Полуголый Газманов утешил родившую Арзамасову
15:32
Разъяренный Соловьев набросился на Собчак: Недостойная женщина!
15:30
Под Москвой произошла массовая драка мигрантов
15:09
Известная актриса Миклош об аборте: Теперь я знакома с чувством вины
15:04
Адская боль: Папунаишвили экстренно госпитализировали
14:56
"Во все дыры и щели": Голую Волочкову разделали под орех
14:50
Баснословные деньги и тюрьма: убитая горем Штурм может потерять внука
14:38
Кравец защитила пописавшую под елочку Анастасию Волочкову
14:25
Кейт Миддлтон притащила маленькую дочь в паб
14:08
Звезды турецкого сериала "Ветреный" сыграли свадьбу
13:49
Ждет малыша? Растущий живот Орбакайте всполошил народ
13:45
"Лежу на диване и страдаю": жене сидящего в тюрьме Ефремова стало совсем худо
13:36
Семенович похвасталась роскошной коллекцией крокодиловых сумочек по 620 тысяч каждая
13:35
Тяжелобольную Макееву затравили после скандальных кадров в постели: Какой-то цирк!
13:31
В Госдуме предложили новый способ повышения пенсий россиян
13:19
Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
13:18
Мать умершей звезды фильма "31 июня" хотела лишить внучек многомиллионного наследства
13:14
"Докатилась": Скандалистку Долину скрутили мошенники
13:13
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
13:03
Названы самые частые гости России среди иностранных туристов
12:55
Шойгу назвал места для строительства новых городов в Сибири
12:48
Вскипевшая от ревности Собчак отказалась знакомить мужа с молодой звездой: Этого не произойдет!
12:35
Российским силовикам начали выплачивать президентские пособие
12:26
"На улицу выйти будет стыдно": обнародована угроза вскрыть грязные тайны Малахова
12:23
Звезда "Убойной силы" гонит лежащую после операции дочь на работу
12:04
Страшно смотреть: 72-летняя Пугачева покрылась старческой плешью
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Настя уже была в коме": муж обнародовал тревожные кадры госпитализации Макеевой
Страшно смотреть: 72-летняя Пугачева покрылась старческой плешью
"В состоянии отключки": врач заподозрил у сымитировавшей кому Макеевой психическое расстройство
Бузовой пришлось сменить трусы в самый ответственный момент
Оскандалившийся Цискаридзе сделал странное заявление
Опозоренная Утяшева покинула Россию с семьей
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Ушла легенда: Народ рыдает из-за случившегося с Энрике Иглесиасом

Ушла легенда: Народ рыдает из-за случившегося с Энрике Иглесиасом

Поклонников артиста огорошила печальная новость. "Финал" Энрике Иглесиаса стал роковым.
прочитано 989 раз

Знаменитый певец Энрике Иглесиас заявил об уходе со сцены. 17 сентября выйдет последний альбом артиста под названием "Финал", символизирующий точку в карьере музыканта. Многочисленные фанаты прощаются с артистом навсегда. Они не могут поверить, что Энрике Иглесиас решился бросить дело всей своей жизни. Для многих мужчина стал кумиром, который навсегда останется в сердце.

ПО ТЕМЕ

Россияне потеряли родившую троих детей Иглесиасу Курникову

 Мигель Энрике Иглесиас Прейслер

Мигель Энрике Иглесиас Прейслер певец, продюсер

 Анна Сергеевна Курникова

Анна Сергеевна Курникова бывшая теннисистка, фотомодель, актриса

Инстаграм-аккаунт певца разрывается от эмоциональных комментариев. Поклонники артиста толкуют, что вынудило горячего испанца сбежать от работы. Некоторые считают, что Энрике Иглесиас хочет посвятить время семье — своей гражданской жене Анне Курниковой и троим детям. Ходят слухи, что певец собирается узаконить отношения с избранницей и избавить влюбленных в него фанаток от пустых надежд.

Уход Энрике Иглесиаса заставил народ рыдать. Это стало понятно по плачущим смайликам, которые люди оставили в личном блоге артиста. Сильно расстроились те, у кого музыка мужчины вызывает теплые воспоминания из прошлого. "Ты великий, Энрике. Мы многому научились из твоих песен и до сих пор учимся", "Я не хочу, чтобы все закончилось", "Стоп. Я не могу. Энрике, нет", "Пожалуйста, никогда не заканчивай с пением", "Легенда навсегда", — выразились пользователи Сети.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Alec Michael / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 7 сентября 2021, 04:43 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красивая история любви Курниковой и Иглесиаса

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Господи, спаси: врачи "Склифа" борются за жизнь любовника Собчак

Жуткое несчастье

Шоу-бизнес

Страшно смотреть: 72-летняя Пугачева покрылась старческой плешью

Примадонна сняла парик
Шоу-бизнес

40-летний сын Газманова рассказал о раке

Наследник артиста столкнулся с испытанием
Шоу-бизнес

"В состоянии отключки": врач заподозрил у сымитировавшей кому Макеевой психическое расстройство

Он прокомментировал ситуацию

Гороскоп

Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября 2021 года

Здоровье

Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
В России за сутки ковид подхватили 17 856 человек
За сутки в России выявили 18 780 новых случаев заражения ковидом
За сутки в России выявили 18 856 новых случаев коронавируса

Спорт

Авербух сделал заявление об алкоголизме близкой женщины: Лицо запитое
Путин заявил о возможности провести Олимпиаду-2036 в России
"Начало трясти": Аверина впала в истерику на Олимпиаде
"Шкодный такой": оголившийся Жулин всполошил россиян

Регионы

Информация о насилии над ребенком в подмосковном детсаду дошла до следователей
Охотники не дают покоя жителям Одинцово
Житель Подмосковья насмерть забил молотком и топором своих родственниц
Под Москвой произошла массовая драка мигрантов
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+