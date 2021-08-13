Россияне потеряли родившую троих детей Иглесиасу Курникову

Анна Курникова и Энрике Иглесиас являются одной из самых красивых и самых закрытых пар зарубежного шоу-бизнеса. Вместе они уже 20 лет.
Энрике Иглесиас и Анна Курникова познакомились в 2001 году. 20-летней российской теннисистке, которая тогда была популярной спортсменкой на Западе, предложили сняться в клипе Escape 26-летнего испанского артиста. Так все и началось.
По сценарию Курникова и Иглесиас играли влюбленных. Незаметно сюжет перерос в жизнь. Хотя поначалу они не понравились друг другу и даже с трудом целовались на камеру. Но, видно, стерпелось...
Сейчас пара хранит в тайне семейную жизнь и редко дает о себе интервью. В подробности они посвящают только самых близких. До сих пор даже не известно, оформили ли они брак официально.
Недавно на странице Курниковой в "Инстаграм" Анна Курникова добавила фамилию Иглесиаса. Также известно, что у пары трое детей. Двойняшки Николас и Люси у них родились в декабре 2017 года. В конце 2020 года Курникова родила дочь Мэри. Иногда пара выкладывает в Сеть фотографии детей.
Семья проживает в США. Пока Энрике Иглесиас разъезжает по миру с гастролями, Курникова дома занимается детьми. Свободное время пара часто проводит в море на яхте.
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