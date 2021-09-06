Кейт Миддлтон притащила маленькую дочь в паб

Жители Лондона рассказали, что видели Кейт Миддлтон вместе с наследницей – принцессой Шарлоттой.



Члены королевской семьи Великобритании были замечены в пабе на юге Лондона. правда, это случилось еще в 2018 году. Тогда дочери Кейт Миддлтон было всего три года.

Герцогиня Кембриджская с принцессой зашли в паб Phoenix в Стоквелле. Однако они там появились не для того, чтобы заказать себе еду и напитки. Шарлотте надо было срочно сходить в туалет. Кейт Миддлтон отвела малышку в уборную, пробыв в заведении не больше десяти минут.

Постоянные клиенты паба поведали, что Кейт Миддлтон с дочерью показались им "милыми" и "очень хорошими" людьми.

Напомним, в одном из последних интервью принц Уильям признался, что их с Кейт Миддлтон маленький сын Джордж все больше напоминает ему принца Гарри. Мысли о младшем брате часто возникают в голове отца, когда тот смотрит на наследника. Более того, принц Уильям и Кейт Миддлтон уже понимают, что их мальчик вырастет настоящим бунтарем – как его знаменитый дядя. Восьмилетний мальчишка позволяет себе довольно дерзкие выходки.

