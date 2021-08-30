Как девчонка: сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон закидали помидорами

Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей – принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Восьмилетний принц Джордж обожает танцевать и всерьез увлекается балетом. Эту страсть мальчик перенял от покойно бабушки принцессы Дианы. Об этом в одном во время встречи с британцами рассказал герцог Кембриджский. К слову, после такого откровения в Сети начали появляться насмешки на тему увлечения маленького Джорджа. Мол, ведет себя как девчонка.
Но к счастью, ребенок растет таким упорным и целеустремленным, что никакие насмешки не оказывают на него никакого влияния.
Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма начал увлекаться танцами, когда поступил в школу Thomas's Battersea. Там в каждом ученике раскрывают их таланты. К слову, танцевальное направление в школе особенно развито – детей учат всем стилям танца от хип-хопа до классического балета. Успешные выпускники получат шанс поступить в Королевскую академию танца.
Принцесса Шарлотта тоже унаследовала любовь к танцам от своей бабушки. Она занимается хореографией с трех лет.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают из своего семейного гнездышка вместе с детьми и перебираются поближе к королеве Елизавете.
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