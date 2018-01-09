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Янв. 9, 2018
просмотры: 123

Беременная Кейт Миддлтон покорила своим видом после обнажения

567

Сегодня, 9 января, исполнилось 36 лет супруге британского принца Уильяма Кейт Миддлтон. Dni.ru решили напомнить читателям самые яркие фотографии герцогини. Кстати, многочисленные поклонники уверены, что Кейт, которая сейчас ждет третьего ребенка, будучи беременной выглядит гораздо "теплее", "уютнее" и "мимимишнее", чем без интересного положения.

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