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Шоу-бизнес
Вскипевшая от ревности Собчак отказалась знакомить мужа с молодой звездой: Этого не произойдет!

Вскипевшая от ревности Собчак отказалась знакомить мужа с молодой звездой: Этого не произойдет!

Недавно стало известно, что роман Насти Ивлеевой и рэпера Элджея завершился. Разрыв одной из самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса стал настоящим ударом для поклонников.
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Долгое время ведущая отказывалась комментировать ситуацию. Она никак не реагировала на новости о разладе и до последнего просила поклонников дать ей еще немного времени. Однако все закончилось именно так, как все и предполагали. Теперь дива появилась на интервью у Ксении Собчак.

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 Анастасия Вячеславовна Ивлеева

Анастасия Вячеславовна Ивлеева блогер, телеведущая, актриса

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Журналистка долго пыталась разобраться, чем же привлек исполнитель яркую знаменитость, и что послужило причиной разлада. Она отметила, что многие знакомые Насти Ивлеевой рассказывали ей, что звезда просто "переросла" избранника. Якобы она стала развиваться слишком быстро, и он не смог угнаться за возлюбленной.

Сама Настя Ивлеева не скрывает: бывший избранник не ходит на интервью, так как боится неправильно выразиться. Все разговорные жанры якобы даются ему непросто. Ксения Собчак поинтересовалась, считает ли она Элджея умным. Ответить на вопрос дива так и не смогла.

После журналистка поинтересовалась, кого Настя Ивлеева могла бы назвать самым умным мужчиной из всех, кого она встречала. Звезда смутилась и сообщила, что все были на высоте. Она подчеркнула, что надеется однажды встретиться с Константином Богомоловым. Ксения Собчак тут же изобразила ревность и, смеясь, заметила: "Надеюсь, этого не произойдет!". Она указала, что ведущая теперь женщина одинокая, а потому ей совсем не нужно знакомить ее с супругом.

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Фото: Nikolay Titov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 сентября 2021, 12:48 Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Собчак появилась с Богомоловым после слухов о разводе

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