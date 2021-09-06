"Безвыходная ситуация": Бузова сделала заявление об аборте

На днях поющая ведущая удивила многих. Она заявила, что готова помогать беременным женщинам, оказавшимся в тяжелой ситуации. Все дело в том, что она против абортов.

Звезда честно призналась, что тема является для нее "больной". Ни для кого не секрет, что артистка уже достаточно давно мечтает о семье и детях, но пока в ее жизни не появился стоящий мужчина, с которым можно было бы начать строить серьезные отношения. Вдобавок ко всему, в прошлом году ходили слухи, что знаменитости якобы и самой пришлось пойти на тяжелый шаг. Однако эта информация так и не получила подтверждения.

Теперь ситуация, сложившаяся с подругой дивы, сподвигла ее на новые свершения. Ольга Бузова призналась, что пытается отговорить подругу от аборта. Она завила, что не понимает, как можно отказаться от ребенка в тот момент, когда миллионы женщин мечтают стать мамами, но не могут.

Поющая ведущая приняла решение оказать моральную и материальную поддержку женщинам. Она призвала всех писать ей свои истории и заявила, что постарается помочь. По словам знаменитости, иногда даже доброе слово может изменить жизнь человека.

Позднее Ольга Бузова столкнулась с тем, что к ней начали обращаться не только беременные представительницы прекрасного пола, но и те, кто мечтают изменить внешность, приобрести новую мебель в дом и многие другие. Ольга Бузова обратилась к публике и призналась, что, если бы могла, с радостью спасла бы всех. Однако у нее много обязательств и мало времени, а потому она просит обращаться к ней за помощью "женщин, у которых безвыходная ситуация".

