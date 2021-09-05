Бузовой пришлось сменить трусы в самый ответственный момент

На днях поющая ведущая выступала с концертом в Сургуте. Перед выступлением Ольга по традиции поделилась фото своего образа в "сторис". Костюм настолько откровенный, что зрители смогли увидеть цвет трусов звезды. На снимке они были черными, в цвет остальной одежды. А вот на роликах с самого концерта виден уже белый элемент белья. Фанаты сразу стали строить предположения, почему так произошло. Возможно, у Бузовой была такая задумка.
До этого Ольга Бузова вновь поразила поклонников откровенными фото. Она поделилась снимками, на которых хорошо видно ее грудь. Подписчики не остались равнодушными и засыпали артистку комментариями о ее прекрасной форме.
Ранее поющей ведущей досталось от Ксении Бородиной. После развода с бизнесменом Курбаном Омаровым звезда "ДОМа-2" стала вести гораздо более свободный образ жизни. Она стала завсегдатай вечеринок и начала выкладывать в свой блог откровенные фото. На этой почве поклонники сравнили ее с коллегой по шоу Ольгой Бузовой. Бородину такая аналогия очень задела. Неудивительно, учитывая их конфликт. Ксения отметила, что стиль Бузовой – полная безвкусица, а поклонники не видят очевидной разницы.
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