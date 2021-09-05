Басков сдружился с женой спонсирующего его приятеля-пенсионера: рестораны и дорогие подарки

44-летний Николай Басков не так давно вернулся из путешествия. Артист изучал достопримечательности Европы вместе со старшим товарищем – коллегой по цеху Львом Лещенко.
Как оказалось, Лев Валерианович спонсировал поход Николая в один из фешенебельных ресторанов Монте-Карло. Благодаря Лещенко "золотой голос России" поужинал в заведении, цены в котором начинаются от десяти тысяч рублей. Более того, приятель-пенсионер завалил 44-летнего Николая подарками.
Басков обожает Лещенко и не скрывает этого. Вокалист восхищается Львом Валериановичем и во многом берет с него пример. По словам Николая, 79-летний артист молод душой.
Дружен "натуральный блондин" и с женой коллеги по цеху, Ириной. Супруга Лещенко, считает Басков, обладает рядом достоинств, например, потрясающим чувством юмора.
"Таких женщин мало, чтобы так любила и заботилась", – сказал о супруге Льва Валериановича с экрана Николай.
Басков, как оказалось, очень привязался к Лещенко и его избраннице. Вокалист даже скучает по чете в минуты долгой разлуки.
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