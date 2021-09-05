"Висит уже": показавшую себя без прикрас Рудковскую распекли за плоский зад

Музыкального продюсера Яну Рудковскую часто упрекают в использовании ретуши на снимках. Обитатели Интернета уверены, что перед публикацией в соцсетях все фото светской львицы проходят обработку в специальной программе. Дескать, ей "вытягивают" ноги, рисуют осиную талию и стирают морщины с лица.
В личном инстаграм-аккаунте 46-летняя Рудковская, видимо устав от домыслов, опубликовала видео, на котором показала себя без прикрас. В кадре Яна, облаченная в синий слитный купальник, пытается войти в море, но ее останавливает сильная волна. Заметно, что ролик не был отретуширован.
В комментариях интернет-бездельники составили детальный анализ фигуры Яны Рудковской. По мнению подписчиков, знаменитость действительно хорошо выглядит для своих лет. У продюсера, стройные длинные ноги, выражена талия и красивая грудь. Между тем, Яне, как считают пользователи соцсети, необходимо поработать над ягодицами в спортивном зале. Знаменитость распекли за плоский зад.
"Нереальные ноги", "Какая прелесть вы очень красивая (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Для 50– ти с хвостиком нормально выглядит. Никакой офигенной красоты нет, но в целом норм", "Красивая фигура 🙌 красивая Яна", "Где жопа?", "Попа оставляет желать лучшего, висит уже(((", "Плоская, без попы", – рассуждают подписчики Рудковской.
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