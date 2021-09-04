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Шоу-бизнес
Кто он на самом деле? Россияне в шоке от правды про мужа Макеевой

Кто он на самом деле? Россияне в шоке от правды про мужа Макеевой

В Сети давно пытаются выяснить, кем же на самом деле работает новый супруг Анастасии Макеевой. На днях появилась информация о его профессии.
прочитано 780 раз

Пересуды вокруг личной жизни артистки не стихают, поклонники и недоброжелатели лишь находят все новые поводы для обсуждений. Однако вопрос деятельности Романа Малько волнует всех давно. Мужчина вводил общественность в заблуждения, каждый раз по-разному описывая работу. То он был простым строителем, то владельцем бизнеса. Сегодня его бывшая жена Светлана выложила "сторис" со скриншотом их с Романом переписки.

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Речь в ней идет об алиментах. Мальков утверждает, что деньги для детей находятся на "спецсчете". Экс-супруга назвала мужчину спецагентом. "17 лет была замужем за спецагентом (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – озаглавила переписку Малькова. Теперь поклонники полагают, что Роман и правда может оказаться работником спецслужб, эта. информация шокировала общественность.

Напомним, Роман Мальков бросил жену Светлану с детьми и ушел к российской актрисе Анастасии Макеевой. Скандалы между бывшей и будущей постоянно набирают обороты. Светлана подает на Анастасию в суд, а та из-за стресса даже потеряла голос. Сейчас Макеева грозится отобрать у Мальковой младших детей, которые остались с ней в Словении. Идут судебные разбирательства также и из-за алиментов, которые Роман якобы не платит своим детям.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
4 сентября 2021, 17:03 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Свадьба со строителем и скандалы: как началась новая жизнь Анастасии Макеевой

комментарии

Ответить:

,Гость
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Почему оскорбленная женщина должна промолчать и утереться? Все правильно делает Светлана, нельзя унижать ее женское и человеческое достоинство.%А из-за того, что некоторые женщины считают правильным утереться и молчать ,мы видим столько семейного насилия и издевательства над женщинами и детьми.Пора уже выпрямиться и не давать себя и своих детей в обиду. Светлана пример борьбы за честь и достоинство матери и женщины
Гость847137
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Он тоже майор фсб, как и мадам аршавина ?
,Гость
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Мы в шоке от того, что горе - отец изворачивается, лжёт и придумывает всякие пакости лишь бы не платить своим детям алименты. Это просто издевательство над законом. Заплати на содержание детей и живи- люби , как хочешь.Эта история должна положить конец уклонению от алиментов и создать прецедент для тысяч женщин, которые не могут получить законные деньги на содержание детей.Тут идёт уже речь не об одной семье, а о множестве униженных и оскобленных женщин и их детей
Гость843157
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Гость848093
Достали со Светланой и ее семьей
Она еще не скоро успокоится! Она мечтает пойти по пути Барановской и стать телеведущей. Для этого скандалить нужно долго! Поэтому она не успокотится даже после того, как муж выплатит алименты: будет требовать больше, будет препятствовать встречам с детьми, будет выдвигать все новые обвинения. Ее самолюбие сильно пострадало, а тут такая возможность прославиться и утереть нос бывшему!
Гость 1056530
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СТУКАЧ- ОДНИМ СЛОВОМ
Гость848093
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Достали со Светланой и ее семьей
1

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