Кто он на самом деле? Россияне в шоке от правды про мужа Макеевой

В Сети давно пытаются выяснить, кем же на самом деле работает новый супруг Анастасии Макеевой. На днях появилась информация о его профессии.

Пересуды вокруг личной жизни артистки не стихают, поклонники и недоброжелатели лишь находят все новые поводы для обсуждений. Однако вопрос деятельности Романа Малько волнует всех давно. Мужчина вводил общественность в заблуждения, каждый раз по-разному описывая работу. То он был простым строителем, то владельцем бизнеса. Сегодня его бывшая жена Светлана выложила "сторис" со скриншотом их с Романом переписки.

Речь в ней идет об алиментах. Мальков утверждает, что деньги для детей находятся на "спецсчете". Экс-супруга назвала мужчину спецагентом. "17 лет была замужем за спецагентом (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – озаглавила переписку Малькова. Теперь поклонники полагают, что Роман и правда может оказаться работником спецслужб, эта. информация шокировала общественность.

Напомним, Роман Мальков бросил жену Светлану с детьми и ушел к российской актрисе Анастасии Макеевой. Скандалы между бывшей и будущей постоянно набирают обороты. Светлана подает на Анастасию в суд, а та из-за стресса даже потеряла голос. Сейчас Макеева грозится отобрать у Мальковой младших детей, которые остались с ней в Словении. Идут судебные разбирательства также и из-за алиментов, которые Роман якобы не платит своим детям.