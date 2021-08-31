Протрезвевшая Макеева схватилась за голову после объявления об уходе

Актриса и певица Анастасия Макеева приобрела скандальную известность после свадьбы с Романом Мальковым, который помогал строить ее загородный дом. На момент начала отношений мужчина был женат. Кроме того, у него четверо детей. Макееву обвинили в развале многодетной семьи.
Актрисе устроили настоящую травлю из-за того, что все сомнительные подробности своей жизни она вываливала в соцсетях на всеобщее обозрение. Впрочем, Макеева никогда не страдала от негатива и хейта и относилась к этому безразлично. Во всяком случае, утверждала так.
На днях на ее странице в "Инстаграм" появилась публикация с заявлением о том, что звезда уходит из соцсетей, и ее аккаунт теперь будет вести менеджер. Коллеги Макеевой обрадовались и заявили, что у Насти давно надо было отнять телефон. Жизненный потенциал Анастасии Макеевой истощился, она пережила нервный срыв и получила кровоизлияние в голосовую связку.
Певица угодила в больницу, а потом на ее странице появилось раскаяние. Отрезвевшая от многомесячной травли и хейта Макеева намерена заняться восстановлением своего здоровья. Для этого звезда улетела на Камчатку.
"Я виновата перед вами, мой зритель. Я неверно распорядилась силой, что была дана мне для восстановления ваших душ", – говорится в сообщении на странице Макеевой.
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