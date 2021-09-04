"Пела пропитым голосом": разъяренный Разин вылил на Успенскую ушат помоев

Любовь Успенская и Андрей Разин оказались в эпицентре скандала из-за прав на "Белые розы".

Продюсер "Ласкового мая" еще давно поссорился с солистом группы Юрием Шатуновым. С тех пор он не оставляет попыток отобрать у артиста права на исполнение всех хитов коллектива, в том числе, "Белых роз". Конфликт длится уже не один год, но Разину никак не удается победить.

Свое мнение на этот счет высказала Любовь Успенская. Певица назвала продюсера "придурком" и посоветовала прекратить попытки. Такое замечание ужасно задело Андрея Разина и он обрушился на Успенскую с критикой в своем "Инстаграме". Он буквально вылил на артистку ушат помоев, кидаясь обвинениями, связанными с ее разгульным прошлым. "Одна неудачная мамаша, которая вела разгульный образ жизни и пела в кабаках своим хриплым прокуренным, и пропитым голосом, умудрилась назвать меня "придурком" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - негодует Разин. Большинство подписчиков блога Андрея Разина остались солидарны с ним.

Ранее россияне были обеспокоены поведением дочери Любови Успенской. Татьяна недавно помирилась с мамой и теперь выступает на сцене. Однако поведение звездной дочери во время концертов вызывает опасения. Она просто входит в диалог с самой собой, занимается медитацией на сцене. По крайней мере, так считает психолог. Также специалист отмечает, что у дочери Успенской возможно есть какие-то психологически проблемы.