"Эта любовь самая честная": Цискаридзе провел отпуск в объятиях молодых красавцев

Николай Цискаридзе поделился снимками из Грузии, где отдыхал в компании танцоров балета.

Почти все театральные каникулы хореограф провел в Грузии, он объехал практически все достопримечательные места страны. Фотографиями из путешествия танцор щедро делился с подписчиками в своем блоге. Вместе с Николаем Цискаридзе в поездку отправились молодые люди из его балета.

По фотографиям явно видно, что артисту было весело в компании молодых красавцев. Они радостно обнимаются на множестве совместных фото. Один из кадров Цискаридзе посвятил 80-летию со дня рождения писателя Сергея Довлатова. "Народ сам знает, что ему любить и кого почитать, оттого эта любовь самая честная — ее невозможно подделать, скопировать и оспорить", - именно эти строчки добавил артист к забавным снимкам с грузинских каникул.

Ранее Николай Цискаридзе обескуражил публику снимком с "Новой волны". Артист появился на красной дорожке с Теоной Контридзе. Они решили позабавить зрителей и сфотографировались в крайне интересной позе. Теона оказалась между раздвинутых ног Николая. "Как мы начали," – озаглавил фото танцор. Подписчики отнеслись к выходке неоднозначно. Кто-то оценил юмор Цискаридзе, другие осудили его за недостойное поведение на музыкальном фестивале. Впрочем, мнения комментаторов всегда разделяются.