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Шоу-бизнес
"Эта любовь самая честная": Цискаридзе провел отпуск в объятиях молодых красавцев

"Эта любовь самая честная": Цискаридзе провел отпуск в объятиях молодых красавцев

Николай Цискаридзе поделился снимками из Грузии, где отдыхал в компании танцоров балета.
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Почти все театральные каникулы хореограф провел в Грузии, он объехал практически все достопримечательные места страны. Фотографиями из путешествия танцор щедро делился с подписчиками в своем блоге. Вместе с Николаем Цискаридзе в поездку отправились молодые люди из его балета.

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По фотографиям явно видно, что артисту было весело в компании молодых красавцев. Они радостно обнимаются на множестве совместных фото. Один из кадров Цискаридзе посвятил 80-летию со дня рождения писателя Сергея Довлатова. "Народ сам знает, что ему любить и кого почитать, оттого эта любовь самая честная — ее невозможно подделать, скопировать и оспорить", - именно эти строчки добавил артист к забавным снимкам с грузинских каникул.

Ранее Николай Цискаридзе обескуражил публику снимком с "Новой волны". Артист появился на красной дорожке с Теоной Контридзе. Они решили позабавить зрителей и сфотографировались в крайне интересной позе. Теона оказалась между раздвинутых ног Николая. "Как мы начали," – озаглавил фото танцор. Подписчики отнеслись к выходке неоднозначно. Кто-то оценил юмор Цискаридзе, другие осудили его за недостойное поведение на музыкальном фестивале. Впрочем, мнения комментаторов всегда разделяются.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
4 сентября 2021, 12:21 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Николай Цискаридзе завоевал мир

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Гость847989
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Окончательно превратился в пиарящегося шоумена, скоро обгонит Волочкову.
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