Известная певица сунула голову Цискаридзе в пах: Как мы начали

Николай Цискаридзе засветился на красной дорожке "Новой волны" в странном виде.

Еще несколько дней назад народный артист отдыхал в Грузии, а уже вчера прилетел в Сочи, где проходит музыкальный конкурс. На красной дорожке мероприятия Николай Цискаридзе появился одетым в футболку и шорты в компании обаятельной Теоны Контридзе. Чтобы позабавить публику, эпатажная пара сделала оригинальный снимок, на котором певица сидит на полу, а артист стоит над ней, широко раздвинув ноги. Таким образом, голова Теоны Контридзе оказалась практически в паху у довольного Николая Цискаридзе – соответствующее фото приводит "ЭГ".

"Как мы начали," – подписал снимок артист.



Уже на следующем фото мужчина показал, как они закончили, и конец оказался куда более приличным: артисты приоделись в парадные костюмы и чинно встали рядом друг с другом.

Поклонники Цискаридзе неоднозначно отнеслись к выходке селебрити. Одни оценили юмор артистов и посмеялись вместе с ними, другие же не поняли, зачем вообще нужно было исполнять такое на красной дорожке.

В последнее время народный артист не раз становился предметом обсуждения и даже восхищения из-за своих забавных выходок. Например, недавно "Дни.ру" рассказывали о том, как Николай Цискаридзе отправился отдыхать со своими учениками и растянул "рогатки" взмыленным красавцам.