Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Кол в задний проход": народ пришел в ужас от грязных тайн Пугачевой
"Вопрос снят!" Крутой объяснил решение не звать Пугачеву на праздник
"Хорошо, что не обоссал!": Киркоров ответил на беспардонную выходку Баскова
"Без меня ты никто": вскрылась грязная правда о прошлом "стальной" Кабаевой
партнеры
Вторник
31 августа
Лента новостей
16:39
Виторган и интимная смазка: В спальне Собчак нашли неожиданное
16:14
"Похоже, что головой забил": Шепелев дал оплеуху сказавшему чушь Тарасову
16:07
За секунду до остановки сердца: последнее фото умершего прямо на сцене актера "Ворониных"
16:01
В Челябинске у пенсионерки выманили деньги через "Одноклассники"
15:49
Внезапное появление сына Орбакайте вызвало шок: Не узнать
15:37
"Хочется еще!": Раздетые парни ублажили Цискаридзе на берегу моря
15:36
"Выяснять ничего не собираюсь": обиженный Андреасян сбежал от встречи с мужем Кудрявцевой
15:24
Актер "Сватов" женился на звезде сериала "Крепостная"
15:22
Станет ли Кейт Миддлтон новой королевой Великобритании: история герцогини
15:06
"Я в ужасе": Кучера влез в скандал с Кудрявцевой
14:51
Кабаева рассекретила будущее своих детей
14:48
Лидер НАУ Латушко хочет "подарить" Лукашенко Нюрнбергский трибунал
14:42
Актер из "Реальных пацанов" о падких на деньги дамах: Мы страшно разбаловали женщин!
14:37
У мужика не получилось отсосать: холостой сын Газманова объяснил причину отказа
14:37
Россияне молятся за сраженную страшной болезнью Ваенгу
14:30
"Такие люди долго не живут": таролог предсказала Моргенштерну страшную судьбу
14:24
Вся в мать: дочь Кончаловского сверкнула голой грудью в прозрачной майке
14:07
В Кремле оценили риски для отношений с США из-за визита Зеленского
14:02
Шэрон Стоун раздавлена страшной смертью: Все органы отказали
14:01
"Поубивал бы!": Разъяренный Миронов врезал наглым зрителям
13:56
"Что с Вами?": вид "пожелтевшего" Максима Матвеева вызвал оторопь
13:46
Безумная любовь и страшная болезнь: как сложилась судьба перенесшего инсульт Малежика
13:39
В подмосковном Серпухове нашли обезглавленный труп
13:33
Пил и зашивался: взорвавшийся Галибин оказался одной ногой в могиле
13:24
В Новокузнецке женщина устроила стрельбу на детской площадке
13:18
Политолог Березовец: Зеленский вылетел в США со скандалом
13:16
"Сынишку жалко": Орущая в пьяном угаре известная актриса учинила дебош
13:01
Экс-избранник обвинил известную актрису в мошенничестве: Выманила полтора миллиона
12:57
Genesis GV80: Трудно ли быть первым?
12:52
"Есть психические отклонения": Джигану требуется серьезное лечение
12:52
"У Пугачевой стыда никакого нет": Голубкина прошлась по Примадонне
12:33
В Ростовской области пациент выпал из окна ковидного госпиталя
12:22
В России за сутки коронавирус выявили у 17 813 человек
12:20
Родной матери не нужен: звезда сериала "Ивановы-Ивановы" о причинах своей зависимости
12:17
"Разве это справедливо?": Волочкова обласкала плодящихся в ее доме таджиков
12:12
На Сахалине поймали группу наркоторговцев
12:07
Лукашенко любит не Белоруссию, а власть – аналитик Рудковский
11:58
Осенью россиян ждет увеличение зарплат
11:54
"Выпустить пар": сын Шепелева и Фриске разгромил битой целую комнату
11:49
"Он звал ее Ренаткой": вдова рассекретила любовные отношения алкоголика Балабанова с Литвиновой
11:41
Звезда "Реальных пацанов" о "звездной" свадьбе на Мальдивах: Я простой парень
11:35
"Страшная пытка": Борисова заставила изрезавшую себя дочь страдать
11:23
Злоумышленники испортили в Москве 400 электросамокатов
11:13
Байден даст Зеленскому домашнее задание – политолог Золотарев
11:02
"Забыла": Бузова спасовала перед вопросом об интимных утехах
11:02
В Москве четырехлетний мальчик погиб по вине водителя каршеринга
10:59
Как прошла вечеринка в честь беременной жены Эргенча из "Великолепного века"
10:59
"Бюджет нам не светил никогда": Лолита рассказала о стоимости обучения дочери за рубежом
10:48
В Северной Осетии лавиной накрыло альпинистов
10:35
В Енисейске пьяная водительница сбила мать с ребенком
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"С женой все непросто": муж Макеевой всерьез испугался за жизнь звезды
"Не позволю!": Оскандалившаяся Бузова плюнула в лицо коллеге
Заплеванная Макеева объявила об уходе
"Помогите!": запертая дочь Успенской с мольбой обратилась к народу
Страшное горе: Шаляпин потерял сраженную ковидом любовницу-миллионершу
"Как же правильно": встречающегося с мужчинами Цискаридзе поддержала Стриженова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Хочется еще!": Раздетые парни ублажили Цискаридзе на берегу моря

"Хочется еще!": Раздетые парни ублажили Цискаридзе на берегу моря

Артист балета Николай Цискаридзе устроил массовое развлечение в компании молодых красавцев.
прочитано 347 раз

Ректора Академии русского балета им. А.Я.Вагановой поделился впечатлениями о лете и решил проводить его с удовольствием. Вместе со своими воспитанниками он записал на камеру ритмичный танец, от которого испытал настоящий кайф. Вместе с полуголыми парнями Николай Цискаридзе пустился в пляс на берегу Черного моря под итальянскую композицию "A far l'amore comincia tu" ("Вы начинаете заниматься любовью", — Прим.ред.).

ПО ТЕМЕ

"Как же правильно": встречающегося с мужчинами Цискаридзе поддержала Стриженова

Артист балета поделился зажигательным роликом в своем инстаграм-аккаунте. "Вот и последний день каникул, а так хочется еще!" — отметил звездный мужчина. Он заявил, что очень любит певицу Рафаэллу, хит которой вдохновил его ребят на совместное развлечение на пляже.

Николай Цискаридзе обратился к людям, которые не разделяют его энтузиазма. "Дорогие хейтеры, озабоченные и обескураженные, оставьте свои лживые представления о нравственности! Вспомните замечательную артистку и проводите лето не менее весело и задорно, чем мы!" — написал педагог.

Напомним, артист балета примерил для фотосессии женскую шляпку с декором из искусственных цветов. Таким образом Николай Цискаридзе хотел стать похожим на Фаину Раневскую. Мужчина выразил надежду на то, что его снимок в оригинальном головном уборе поднимет россиянам настроение.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Semen Likhodeev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 31 августа 2021, 15:37 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Николай Цискаридзе завоевал мир

комментарии

Ответить:

364521
Пожаловаться Ответить
радужная тётя сускаридзе
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Наконец-то!": народ обрадовался уходу скандалистки Макеевой

Несчастную актрису жестоко затравили
Шоу-бизнес

"Страшная пытка": Борисова заставила изрезавшую себя дочь страдать

Ребенок в ужасе
Шоу-бизнес

"У Пугачевой стыда никакого нет": Голубкина прошлась по Примадонне

Что произошло между артистками?
Шоу-бизнес

Худрук МХАТа поставил Бузову в один ряд с собакой: Кто угодно может быть

Игра певицы стала резонансной

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября 2021 года
В какие дни в 2022 году не стоит выходить из дома
Каким знакам зодиака лучше всего начать свое дело в 2022 году
Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа 2021 года

Здоровье

В России за сутки коронавирус выявили у 17 813 человек
В России за сутки выявили 18 325 новых случаев коронавируса
Почти 20 000 россиян заболели короновирусом за сутки
Смертность от COVID-19 в России вновь приблизилась к рекордным отметкам

Спорт

"Шкодный такой": оголившийся Жулин всполошил россиян
Умер двукратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе
Стало известно о возвращении принца Гарри в Великобританию без жены и детей
Карпин избавился от Дзюбы после скандала с рукоблудием

Регионы

В Челябинске у пенсионерки выманили деньги через "Одноклассники"
В Ростовской области пациент выпал из окна ковидного госпиталя
На Сахалине поймали группу наркоторговцев
В Новосибирске грабители похитили у студента 50 миллионов
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+