"Хочется еще!": Раздетые парни ублажили Цискаридзе на берегу моря

Артист балета Николай Цискаридзе устроил массовое развлечение в компании молодых красавцев.

Ректора Академии русского балета им. А.Я.Вагановой поделился впечатлениями о лете и решил проводить его с удовольствием. Вместе со своими воспитанниками он записал на камеру ритмичный танец, от которого испытал настоящий кайф. Вместе с полуголыми парнями Николай Цискаридзе пустился в пляс на берегу Черного моря под итальянскую композицию "A far l'amore comincia tu" ("Вы начинаете заниматься любовью", — Прим.ред.).

Артист балета поделился зажигательным роликом в своем инстаграм-аккаунте. "Вот и последний день каникул, а так хочется еще!" — отметил звездный мужчина. Он заявил, что очень любит певицу Рафаэллу, хит которой вдохновил его ребят на совместное развлечение на пляже.

Николай Цискаридзе обратился к людям, которые не разделяют его энтузиазма. "Дорогие хейтеры, озабоченные и обескураженные, оставьте свои лживые представления о нравственности! Вспомните замечательную артистку и проводите лето не менее весело и задорно, чем мы!" — написал педагог.

Напомним, артист балета примерил для фотосессии женскую шляпку с декором из искусственных цветов. Таким образом Николай Цискаридзе хотел стать похожим на Фаину Раневскую. Мужчина выразил надежду на то, что его снимок в оригинальном головном уборе поднимет россиянам настроение.