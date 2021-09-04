Прохор Шаляпин потерял миллионы после женитьбы

Прохор Шаляпин совсем недавно женился. Для этого ему пришлось подписать брачный контракт.

Недавно стало известно, что Проход Шаляпин и его возлюбленная Татьяна Дэвис сыграли свадьбу в Лас-Вегасе. Напомним, что супруга старше музыканта на пять лет. Многие считали, что Шаляпин решился на такой шаг только ради денег своей избранницы.

Позже выяснилось, что финалисту "Фабрики звезд" пришлось принять все условия будущей жены, чтобы та согласилась на свадьбу. По сути, после женитьбы Прохор Шаляпин потерял миллионы, ведь в случае развода ему ничего не достанется из состояния супруги из-за того, что он подписал брачный контракт.

Актер Георгий Кирьянов рассказал "Комсомольской правде", что лауреат конкурса молодых исполнителей "Утренняя звезда" женился по любви. Шаляпин изначально и не рассчитывал на миллионы Татьяны.

"У Татьяны долгоиграющие планы: это ее первое замужество," – поделился мыслями Кирьянов.

Он также упомянул, что певец и владелица адвокатской сети в Канаде мечтают получить американское гражданство, чтобы у Шаляпина была возможность развиваться в Голливуде. Его супруга верит в него и убеждает, что за границей у музыканта все получится.

Напомним, что на данный момент Дэвис находится не в лучшем состоянии. Этим летом она и ее родители были срочно госпитализированы в больницу с коронавирусом. Прохор поддерживал любимую, но в какой-то момент был вынужден улететь в Россию на съемки.