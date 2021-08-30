Страшное горе: Шаляпин потерял сраженную ковидом любовницу-миллионершу

Непростая ситуация с пандемией заставила многих задуматься о том, что здоровье не купишь за деньги. И бедные, и богатые люди подвергаются тяжким заболеваниям, которые порой приводят к летальному исходу. Даже огромные финансовые суммы остаются бессильны перед лицом надвигающейся смерти. Яркий пример этого — возлюбленная Прохора Шаляпина, канадская миллионерша Татьяна Клаудиа Дэвис, которая лежит в больнице практически без надежды на выздоровление.
О том, что легкие женщины катастрофически поражены, стало известно более двух недель назад. Все это время певец Прохор Шаляпин неустанно делился с фанатами тем, что творится у него на душе. Теперь же артист признался, что и вовсе потерял избранницу — 42-летняя миллионерша перестала выходить на связь. По словам мужчины, Татьяна Клаудиа Дэвис находится в крайне тяжелом состоянии и подключена к аппарату ИВЛ.
Сложно представить, какое страшное горе испытывает Прохор Шаляпин. Уже несколько дней он не имеет возможности узнать о самочувствии умирающей пассии. Переживания одолевают певца и заставляют страдать. Говоря о здоровье любовницы-миллионерши, мужчина не делает благоприятных прогнозов. "К сожалению, ничего хорошего", — цитирует артиста Life.
Популярные темы форума
Хочу увеличить грудь
Какой вес для роста 152 см вы считаете идеальным?
Жена ко мне охладела
Дети больше любят отца чем меня
Идеальный мужчина
Воровство
Потолстела на 7 кг
Когда ребенок должен обеспечивать себя сам?
Отношения моей девушки с моим отцом
Почему Долина так плохо выглядит?