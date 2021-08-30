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Шоу-бизнес
Страшное горе: Шаляпин потерял сраженную ковидом любовницу-миллионершу

Страшное горе: Шаляпин потерял сраженную ковидом любовницу-миллионершу

Артист Прохор Шаляпин поделился подробностями личной беды. Мужчина не находит утешения.
прочитано 1221 раз

Непростая ситуация с пандемией заставила многих задуматься о том, что здоровье не купишь за деньги. И бедные, и богатые люди подвергаются тяжким заболеваниям, которые порой приводят к летальному исходу. Даже огромные финансовые суммы остаются бессильны перед лицом надвигающейся смерти. Яркий пример этого — возлюбленная Прохора Шаляпина, канадская миллионерша Татьяна Клаудиа Дэвис, которая лежит в больнице практически без надежды на выздоровление.

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О том, что легкие женщины катастрофически поражены, стало известно более двух недель назад. Все это время певец Прохор Шаляпин неустанно делился с фанатами тем, что творится у него на душе. Теперь же артист признался, что и вовсе потерял избранницу — 42-летняя миллионерша перестала выходить на связь. По словам мужчины, Татьяна Клаудиа Дэвис находится в крайне тяжелом состоянии и подключена к аппарату ИВЛ.

Сложно представить, какое страшное горе испытывает Прохор Шаляпин. Уже несколько дней он не имеет возможности узнать о самочувствии умирающей пассии. Переживания одолевают певца и заставляют страдать. Говоря о здоровье любовницы-миллионерши, мужчина не делает благоприятных прогнозов. "К сожалению, ничего хорошего", — цитирует артиста Life.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 30 августа 2021, 17:06 Источник: Life ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шаляпин душевно провел вечер с Джигурдой

комментарии

Ответить:

Гость842992
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Гость835375
Нуууу Проше пора опать на охоту - срочно
Зачем на охоту, если что, он наследник миллионерши ,так как женился.
МАРИЯ.
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Заткнулись бы все, Прохор себе места не находит от боли и отчаянья, он любит Таню ДЕВИС, хватит травить его, ему итак нелегко, чего человека доводите?
Гость843533
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Так миллионерша пару недель уже была отправлена в госпиталь под ИВЛ и Прошка страдал, что нет денег счета оплатить.Если что, здесь писали.Второй раз ковидом приболела?Или после первой брачной ночи не выдержала?
Гость845307
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По виду совсем не миллионерша. Дешевка. Деревня какая-то. Платье нелепое. Губищи... жуть... Ресницами хлоп- хлоп... Дунька с мыльного заводу... Надо умудриться найти такую... Мамуля её и то приятнее. Промахнулся Проша...
Гость835375
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Нуууу Проше пора опать на охоту - срочно
Гость845389
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Уже не любовница-миллионерша, уважаемый автор, это жена Прохора.
Гость835989
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Вы идиоты? и Шаляпин - долбадуй конченный. Она молодая женщина и у нее есть шанс... Она жива, а этот альфонс уже ее хоронит и деньги наверное ее считает... мразь бестолковая..
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