Страшное горе: Шаляпин потерял сраженную ковидом любовницу-миллионершу

Артист Прохор Шаляпин поделился подробностями личной беды. Мужчина не находит утешения.

Непростая ситуация с пандемией заставила многих задуматься о том, что здоровье не купишь за деньги. И бедные, и богатые люди подвергаются тяжким заболеваниям, которые порой приводят к летальному исходу. Даже огромные финансовые суммы остаются бессильны перед лицом надвигающейся смерти. Яркий пример этого — возлюбленная Прохора Шаляпина, канадская миллионерша Татьяна Клаудиа Дэвис, которая лежит в больнице практически без надежды на выздоровление.

О том, что легкие женщины катастрофически поражены, стало известно более двух недель назад. Все это время певец Прохор Шаляпин неустанно делился с фанатами тем, что творится у него на душе. Теперь же артист признался, что и вовсе потерял избранницу — 42-летняя миллионерша перестала выходить на связь. По словам мужчины, Татьяна Клаудиа Дэвис находится в крайне тяжелом состоянии и подключена к аппарату ИВЛ.

Сложно представить, какое страшное горе испытывает Прохор Шаляпин. Уже несколько дней он не имеет возможности узнать о самочувствии умирающей пассии. Переживания одолевают певца и заставляют страдать. Говоря о здоровье любовницы-миллионерши, мужчина не делает благоприятных прогнозов. "К сожалению, ничего хорошего", — цитирует артиста Life.