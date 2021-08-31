"Она в коме": Шаляпин готовится стать наследником многомиллионного наследства жены из Канады

Певец Прохор Шаляпин славится своей любовью к женщинам постарше. Он был женат на бизнесвумен Ларисе Копенкиной, ему приписывали роман с актрисой Светланой Светличной, пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской и множество других подобных связей.
Наконец Шаляпин узаконил свою любовь после двух лет отношений и женился на состоятельной предпринимательнице из Канады Татьяне Клаудии Девис.
Свадьба состоялась в Лас-Вегасе и обошлось паре в 15 миллионов рублей. По слухам, основные расходы на себя взяла 42-летняя жена Прохора Шаляпина, ведь для нее это обычная сумма.
Клаудия Девис перебралась в Канаду еще в 90-е. Там она училась и начала работать. Сейчас жена Шаляпина владеет сетью адвокатских фирм и имеет многомиллионное имущество – дома в Монако, Мексике, Лос-Кабосе, в Канаде и много где еще. Об этом журналистам рассказал близкий друг Шаляпина, актер Георгий Кирьянов. По его словам, Прохорпа Шаляпина интересовала только личность Клаудии, а не ее деньги.
Также он поведал, что незадолго до бракосочетания Прохор Шаляпин вместе с возлюбленной хотели арендовать дом в Лас-Вегасе и пожить там, а потом захотели его купить. Жилье обошлось им в два миллиона долларов. Жена Шаляпина считает это выгодной покупкой, ведь дом продали с большой скидкой.
Напомним, после свадьбы жена Прохора Шаляпина слегла с коронавирусом и сейчас лежит в тяжелом состоянии в больнице в США. По данным СМИ, сейчас она в коме. При этом сам Шаляпин ходит по ток-шоу и раздувает шумиху вместо того, чтобы поддерживать тяжелобольную супругу. Поклонники считают, что Прохор готовится стать наследником ее многомиллионного наследства.
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