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Шоу-бизнес
"Кухонный шансон": запевшую Волочкову закидали тухлыми яйцами

"Кухонный шансон": запевшую Волочкову закидали тухлыми яйцами

Анастасия Волочкова похвалилась новым треком. Однако пение балерины вызвало у россиян негативную реакцию.
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В своем инстаграм-аккаунте танцовщица сообщила, что они с композитором Валерием Разумовским записали новый трек "Тишина". Она добавила, что маэстро сочинил эту песню для нее и их мюзикла.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Также "королева шпагата" опубликовала ролик, на котором видно, что она поет на кухне. Судя по всему, Анастасия Волочкова ждала восхищения и комплиментов от поклонников, но реакция фолловеров оказалась противоположной.

Многие пришли к выводу, что знаменитость занимается не своим делом. "Ну вот не надо делать то, что не надо", "Фанера голимая даже тут", "Вы очень фальшиво поете. Музыканту рядом слух не режет?", "Кошмар", "Кухонный шансон", – разнесли подписчики балерину.

Напомним, 45-летняя Анастасия Волочкова удивила россиян новостью о том, что собирается покорить отечественную эстраду, в июне этого года. Танцовщица внезапно предстала в новом амплуа. Оказывается, в течение последних десяти лет она записывала песни и теперь, наконец, выпустила собственную пластинку. Отметим, что многие скептически отнеслись к начинанию танцовщицы.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 4 сентября 2021, 08:41 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость842648
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Бесплатно танцует, теперь бесплатно поет... скоро организует бесплатную благотворительную выставку "своих" гениальных полотен! )))
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