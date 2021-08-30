"Полный идиотизм": осрамившейся Волочковой дали оплеуху

Станислав Садальский отреагировал на акцию звезды с хэштегом "писаю под елочку". Балерина попросила своих фолловеров в "Инстаграм" поучаствовать во флешмобе.
Актер собрал в своем микроблоге подборку фотожаб от хейтеров Анастасии Волочковой, передает 5-tv.ru. Артист констатировал, что танцовщицу застукали и сняли, когда она испражнялась под соседскими окнами. На это знаменитость заявила, что имеет право делать, что хочет, поскольку она находилась на своем участке.
Садальский также напомнил, что "королева шпагата" решила наказать соседей. Он объяснил, что решил поделиться наиболее приличными картинками из неприличных. На одном из кадров лицо Анастасии Волочковой с помощью фоторедактора добавили к телу лежащего среди бутылок с алкоголем мужчины.
В комментариях к публикации актера россияне резко раскритиковали балерину за ее акцию. Многие не поняли юмора звезды. Некоторые предположили, что знаменитость деградирует. "Демонстрируется полный идиотизм", – высказался один из подписчиков Садальского.
Напомним, Анастасия Волочкова пригрозила привлечь авторов и распространителей скандального фото к уголовной ответственности. Она уже написала заявление в полицию. Также балерина обвинила в организации травли солистку группы "Стрелки".
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