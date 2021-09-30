"Бедняжечка": народ взбудоражен новостью о покалеченной дочери Джигана

Маленькая Лея уже дома. В больнице ей диагностировали перелом пятки и наложили гипс, и теперь она не сможет ходить полтора месяца. Дочь музыканта и модели передвигается с помощью инвалидной коляски или ползком.
Ранее Самойлова разместила фото покалеченной Леи в своем микроблоге и попросила у фолловеров советов о том, как помочь малышке скорее поправиться. Подписчики моментально отреагировали и поделились своими рекомендациями.
Пользователи соцсети пожелали дочери Джигана скорейшего выздоровления. "Бедняжечка", "Пускай малышка поправляется!", "Выздоравливай, Леюшка", – пишут в комментариях россияне.
Сама девочка не теряет присутствия духа и демонстрирует недетскую силу воли. Оксана Самойлова показала, как дочь ползком поднимается по лестнице, а по комнатам перемещается, стоя на коленях на машинке младшего брата. Также модель рассказала, что намерена заменить Лее гипсовую повязку на пластиковый ортез. С ним девочка сможет купаться и носить любую одежду.
Напомним, дочь рэпера Джигана получила травму, резвясь со сверстниками. Малышка прыгала на кровати и неудачно "приземлилась" на пятку.
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