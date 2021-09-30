Кейт Миддлтон с мужем застали за неуместным занятием

Принц Уильям и Кейт Миддлтон совершили официальный визит в Северную Ирландию, а заодно отлично провели время.

В рамках визита пара отправилась в город Дерри, где находится крупный спортивный клуб – там для монарших особ было запланировано специальное тематическое мероприятие. Супругов уже поджидали игроки, тренеры и волонтеры, принимающие участие в инициативе Sport Uniting Communities. Кейт Миддлтон не заставила себя долго уговаривать и охотно поучаствовала в игре.

Герцогиня легко сменила деловой наряд на черный спортивный костюм, облегающий фигуру, и кроссовки в тон, а затем с радостью попробовала свои силы во владении футбольным мячом и мячом для регби. Принц Уильям, судя по всему, сначала просто наблюдал за супругой, а затем тоже присоединился к своей довольной избраннице.

Фотографы мгновенно сняли монарших особ за этим не совсем уместным для них занятием. Затем соответствующие снимки появились в официальном инстаграм-аккаунте герцога и герцогини Кембриджских. В Сторис народ спросили, кто из супругов обладает лучшей техникой игры, и большинство подписчиков отдали предпочтение 39-летней Кейт Миддлтон.

Герцогиня уже не в первый раз демонстрирует публике свою прекрасную спортивную форму. Совсем недавно Кейт Миддлтон, облачившись с мини-юбку, показала отличные способности в теннисном турнире.