Показавшая формы в мини-юбке Миддлтон сорвалась на фастфуд

Кейт Миддлтон с семьей провела отдых в уютном загородном имении Анмер-Холл в Норфолке. Вместо королевского обеда семейство отведало простой деревенской еды из местного паба. Семью засняли обедающей на простой лужайке, где они поедали гамбургеры и картошку фри. Фотографии появились в Сети.
В загородной резиденции Миддлтон и ее муж принц Уильям отдыхали вместе с детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи. Они тоже с удовольствием ели фастфуд руками.
Ранее "Дни.ру" писали, что 39-летняя Кейт Миддлтон сыграла на теннисном чемпионате с профессиональными спортсменами. Герцогиня показала отличную спортивную форму и не побоялась выйти на корт в сексуальной мини-юбке.
Стоит отметить, что принц Уильям и Кейт Миддлтон часто бывают в Анмер-Холле. Это место создает особую атмосферу для них, так как связано с воспоминаниями о дедушке Уильяма, покойном принце Филиппе, который скончался на сотом году жизни в апреле этого года.
Также известно, что Анмер-Холл является подарком королевы Елизаветы своему внуку принцу Уильяму и его жене Кейт Миддлтон на свадьбу. Впервые пара побывала там в 2014 году. Перед тем, как переступить порог имения, чета потратила бешеную сумму денег на его восстановление и ремонт.
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