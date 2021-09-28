Показавшая формы в мини-юбке Миддлтон сорвалась на фастфуд

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми сходили на обед в сельский паб, где отведали вредной пищи.



Кейт Миддлтон с семьей провела отдых в уютном загородном имении Анмер-Холл в Норфолке. Вместо королевского обеда семейство отведало простой деревенской еды из местного паба. Семью засняли обедающей на простой лужайке, где они поедали гамбургеры и картошку фри. Фотографии появились в Сети.

В загородной резиденции Миддлтон и ее муж принц Уильям отдыхали вместе с детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи. Они тоже с удовольствием ели фастфуд руками.

Ранее "Дни.ру" писали, что 39-летняя Кейт Миддлтон сыграла на теннисном чемпионате с профессиональными спортсменами. Герцогиня показала отличную спортивную форму и не побоялась выйти на корт в сексуальной мини-юбке.



Стоит отметить, что принц Уильям и Кейт Миддлтон часто бывают в Анмер-Холле. Это место создает особую атмосферу для них, так как связано с воспоминаниями о дедушке Уильяма, покойном принце Филиппе, который скончался на сотом году жизни в апреле этого года.



Также известно, что Анмер-Холл является подарком королевы Елизаветы своему внуку принцу Уильяму и его жене Кейт Миддлтон на свадьбу. Впервые пара побывала там в 2014 году. Перед тем, как переступить порог имения, чета потратила бешеную сумму денег на его восстановление и ремонт.