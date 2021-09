Миддлтон показала свои формы в мини-юбке после слухов о беременности

Герцогиня Кембриджская приняла участие в теннисном турнире.

Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей – Джорджа, Шарлотту и Луи Кембриджских. Почти два месяца Кейт Миддлтон не появлялась на публике, чем переполошила народ. Подданые Великобритании решили, что герцогиня беременна и скоро родит принцу Уильяму четвертого наследника.

Теперь же все слухи развеялись. Если уж Кейт Миддлтон и беременна, то срок у нее слишком мал. Герцогиня приняла участие в теннисном турнире, организованном молодежной программой Lawn Tennis Association в Национальном теннисном центре в Лондоне. Герцогиня продемонстрировала великолепную физическую форму и активность. Фотографии с турнира появились на странице WTA.

В классической спортивной форме – мини-юбке от Poivre Blanc и олимпийке того же бренда и кроссовках On Running. Кейт Миддлтон блистала. Ее стройные подтянутые ноги и плоский живот успели разглядеть все. 39-летняя Миддлтон играла с чемпионами турнира US Open с чемпионами турнира US Open – Джо Солсбери, Эммой Радукану, Альфи Хьюэттом и Гордоном Ридом.

Напомним, Кейт Миддлтон отлично играет в теннис. Она занималась этим видом спорта и добилась высоких результатов. Принц Уильям не раз говорил, что обыграть его супругу в теннис практически невозможно.