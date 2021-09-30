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Шоу-бизнес
"Маленький и не стоит": Шнуров пожаловался на грязные слухи

"Маленький и не стоит": Шнуров пожаловался на грязные слухи

48-летний Сергей Шнуров уже почти не удивляется тому, что пишут о нем в Сети.
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В последнее время некогда популярный музыкант выпал из медийного пространства, не афиширует свою личную жизнь и вообще редко появляется в соцсетях. Однако многочисленные слухи о мужчине продолжают появляться в Интернете. Недавно Сергей Шнуров прокомментировал эту ситуацию в эфире "Авторадио".

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 Сергей Владимирович Шнуров

Сергей Владимирович Шнуров певец, музыкант

Артист пожаловался на то, что о его мужских способностях сочиняют всякие грязные небылицы.

"Много что обо мне пишут. Что у меня не стоит, что пенис маленький," – припомнил музыкант.

Шнуров не стал в подробностях рассказывать о своих физиологических особенностях, но напомнил, что проблем с прекрасным полом у него нет. Если бы все это было правдой, то ни одна из многочисленных поклонниц к артисту бы не подошла, да и жениться ему вряд ли бы удалось.

Напомним, что пару лет назад экс-лидер группы "Ленинград" в очередной раз женился на девушке, которая гораздо моложе его. Избранницей артиста стала дочь крупного бизнесмена Ольга Абрамова. Около полугода назад у пары родился ребенок, но звезда не показывает его публике и даже не называет имени наследника. Артист пребывает в состоянии "информационного детокса" и живет реальной жизнью.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Сергей Шнуров изъявил желание встретиться на ринге с Иосифом Пригожиным, а тот с радостью принял предложение.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 30 сентября 2021, 11:46 Источник: Авторадио • Требует проверки
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