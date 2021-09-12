"Та обоссалась, этот обосрался": Шнуров рассказал о жизни после рождения сына

Сергей Шнуров стал отцом полгода назад. Все это время он держал в тайне подробности семейной жизни с молодой женой и малышом. Теперь же он впервые заговорил на эту тему.



Примечательно, что если раньше музыкант делился с поклонниками всеми деталями своей жизни, то после свадьбы с наследницей миллиардера Ольгой Абрамовой Сергей Шнуров как воды в рот набрал.

Даже о таком важном событии, как рождение ребенка, певец сообщали через некоторое время. Имя сына звезды по сей день публике неизвестно. И вот артист пролил свет на некоторые подробности отцовства.

Исполнитель рассказал, что у него есть три кошки, собака и ребенок. Приходя домой, ему приходится всех кормить. "Та обоссалась, этот обосрался", — с юмором отметил Сергей Шнуров. Его планы — это, вернувшись к семье, искупать сына и "покормить щегла". По словам артиста, это самое главное и масштабное в жизни.

Напомнил, рок-певец отвел под венец молодую невесту три года назад. Перед этим он развелся с прежней женой – Матильдой. Некоторые коллеги музыканта по шоу-бизнесу не поняли его поступка и прохладно отнеслись к его новому браку.

В частности, скептически отнеслась к свадьбе Сергея Шнурова Ксения Собчак. Она посчитала, что это была большая ошибка артиста, поскольку после этого он пошел в политику. Многие поклонники эпатажного исполнителя также высказали свое недовольство тем, что он занялся политикой.