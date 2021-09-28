"Я порву тебя на куски": Пригожин готовится к бою со Шнуровым

Иосиф Пригожин готов встретиться с Сергеем Шнуровым на ринге в любое время дня и ночи.

Давний конфликт продюсера и музыканта получил неожиданное продолжение. Иосиф Пригожин записал видеообращение к Сергею Шнурову, в котором рассказал, что от общих друзей слышал о желании артиста встретиться с ним на ринге. Иосиф Пригожин не стал отказываться от такого заманчивого предложения.

Продюсер заявил, что с он с удовольствием принимает вызов. По мнению Пригожина, эта встреча поможет соперникам показать, кто из них является настоящим мужчиной и кто на что способен в этой жизни. Супруг Валерии выразил надежду на то, что Сергей Шнуров не станет "включать заднюю", как это делают многие другие, и ответит за свои слова. Сам Иосиф Пригожин готов к встрече с противником в любое время суток семь дней в неделю.

"За свою женщину я порву тебя на куски," – грозно заявил продюсер.



Подписчики Пригожина поддержали продюсера и написали, что будут с нетерпением ждать боя. Впрочем, некоторые все же не поняли, зачем делать из этого шоу и почему нельзя выяснить отношения один на один.

Как напомнил телеканал "360", конфликт между продюсером и музыкантом завязался еще в начале пандемии, когда Пригожин пожаловался на бедственное положение артистов, а Шнуров в ответ высмеял продюсера и даже предложил помочь едой и деньгами.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что ремонт в квартире Иосифа Пригожина и Валерии вызвал ужас.