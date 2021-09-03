"Чтоб у тебя так стоял, как я стою на пуантах!": мужик запустил руку в грязные трусы Волочковой

Популярный журналист Пилягин любит все самое жареное, горячее, волнующее. Разумеется, он не мог пройти мимо пописавшей под подмосковным кустиком Народной артистки Северной Осетии– Алании и Карачаево-Черкессии. И завалился к ней в гости.
А всегда и всем распахнутая сердцем, душой и телом Настя Волочкова не стала ничего скрывать. Она показала, дала потрогать и даже понюхать место, на которое помочилась недавно. Теперь это достопримечательность! Не стала скрывать балерина и коллекцию своих знаменитых сексуальных мини-бикини – позволила в них пошарить!
Неприятный Пилягин, правда, во время инспекции какие-то трусишки попытался выбросить – мол, давно пора в утиль, поскольку грязные. "Какой грязные! – возмутилась Настя. – Они не грязные, а кремовые! Почему их надо выбрасывать?!" И сама бросилась смотреть, какие трусы на любопытном Пилягине.
Ну и, конечно, без фирменного шпагата Насти не обошлось. "Ноги можно вот так раздвинуть, а можно и вот так!" – учила она. А под занавес душевной встречи пожелала Пилягину: "Чтобы у тебя так стоял, как я стою на пуантах!" Все это можно будет скоро увидеть в шоу "Неприятный Пилягин".
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