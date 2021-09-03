Волочкова озвучила важную миссию своего голого зада

Недавно Анастасия Волочкова угодила в очередной страшный скандал, который значительно подмочил ее репутацию. Соседка сняла на камеру, как балерина справляла нужду под деревом на границе их участков. Фото быстро разлетелись по Сети, и Волочкову начали позорить и ненавидеть с новой силой.
Автором фото стала бывшая солистка группы "Стрелки" Екатерина Любомская. Анастасия Волочкова намерена наказать певицу за вторжение в частную жизнь и написала заявление в полицию. Пока дело ждет своего развития, балерина решила назвать истинную миссию всего скандала.
Волочкова уверена, что историю раздули специально, якобы чтобы отвлечь внимание от мошенничества и уголовных преступлений.
Недавно Анастасия Волочкова решила вывести на чистую воду мошенников, которые развернули незаконную деятельность в ее поселке. Наряду с управляющей компанией одной из жительниц, которой является как раз бывшая солистка "Стрелок", было якобы создано нелегальное ТСН, всем жителям предложили перезаключить договоры.
"Легально существующая управляющая компания выкупила сети с электроэнергией, водоотведением, курирует абсолютно все — вплоть до вывоза мусора и высадки цветов, работу выполняет добросовестно. А Екатерина подминает это под себя", – заявила Волочкова.
Как раз после того, как Волочкова начала привлекать внимание журналистов к произволу, в Сеть слили фотографии ее "голой попы".
По словам Волочковой, это лишь способ, чтобы отвлечь внимание от трех уголовных дел, якобы возбужденных против Любомской.
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