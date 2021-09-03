"Я бы не хотела жить": Хлебнувшая невзгод Ивлеева сбежала от семьи

Звезда экрана Настя Ивлеева вывернула душу. Блондинке пришлось несладко.

Ведущая шоу "Орел и решка" Настя Ивлеева считается одной из самых известных девушек в стране. В ее инстаграм-аккаунте более 18 миллионов подписчиков, а проекты с ее участием набирают небывалую популярность. Всего несколько лет назад Настя Ивлеева была обычным блогером, а еще раньше работала хостес и ногтевым мастером. Детство у звезды выдалось непростым. Она фактически сбежала из глухой деревни в Ленинградской области, чтобы выбраться в люди и избавить себя от постоянных невзгод.

Сейчас у артистки есть все, что нужно для роскошной жизни — жилье премиум-класса, роскошные эксклюзивные тачки, огромные гонорары. Теледива уверенно идет вперед ради счастливого будущего и саморазвития. Деревенские реалии остались для нее в глубоком прошлом, в которое совсем не хочется возвращаться. "Все, что касается моей семьи, — пример того, как я бы не хотела жить, — заявила Настя Ивлеева в свежем интервью.

Звездная блондинка признается — трудности сделали ее характер железным. В ранние годы Настя Ивлеева нянчилась с младшим братом, пока родители пытались закрыть финансовые потребности и тянули на себе детей. "Никто со мной не вел бесед и не передавал жизненный опыт — у старшего поколения не было на это времени. Но за это их нельзя винить — в 1990-е схема выживания была другой", — откровенно заявила ведущая.