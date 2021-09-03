Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Король анально-орального искусства": народ не может простить Киркорову венчание с блогером
Умирающей Заворотнюк не помог даже известный шаман: Ничего нельзя было сделать
Стало известно об уходе Татьяны Навки
"Уберите этот кошмар": жуткое фото дочери Долиной с огромными зубами шокировало россиян
партнеры
Пятница
3 сентября
Лента новостей
13:00
В Петербурге приезжий на спор выстрелил девушке в лицо
12:47
Елизавета II сцепилась с сыном из-за мертвой принцессы Дианы
12:39
Ланская с младенцем в руках ошарашила народ
12:33
"Худой сдохнет": располневшую звезду "Интернов" морили голодом в Африке
12:22
Теперь танцуй в инвалидном кресле: врачи спасают изувеченную Аниту Цой
12:04
За сутки в России выявили 18 856 новых случаев коронавируса
11:57
"Я бы не хотела жить": Хлебнувшая невзгод Ивлеева сбежала от семьи
11:54
В семье Кабаевой произошли серьезные изменения: Куда пропала?
11:49
Под Нижним Новгородом пропавшую девушку нашли прикованной наручниками в гараже
11:48
Известный актер о рухнувшем романе с Кориковой: Для нее это было очень неприятным открытием
11:11
Камбербэтч из сериала "Шерлок" ласкался с женой прямо на красной дорожке
10:50
В Новой Зеландии мужчина ранил ножом посетителей супермаркета
10:08
"Адски бесит": Бузова смачно врезала зазнавшейся Собчак
10:00
В Сочи из-за свалившегося на веранду дерева пострадали люди
09:51
Польша вводит чрезвычайное положение из-за провокаций режима Лукашенко
09:20
Интернет-мошенница из Иркутска выманила у ухажеров 1,5 миллиона рублей
09:13
"О боже!": резко изменившийся Петросян вызвал оторопь
08:58
Политолог Суздальцев заявил о "профессиональной подпольной войне" против Лукашенко
08:36
Голый и влажный: игры Галкина и Пугачевой записали на видео и показали народу
08:28
В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности
06:38
Вкуснейшая шаурма от Сергея Жукова: Способ приготовления
04:29
"Мерзкий стукачок": солисту "Непары" крепко врезали после откровенного признания
02:21
Фадеев день: народные приметы в православный праздник 3 сентября
00:46
Питт и Джоли решили начать все сначала
21:45
"Она мне не нужна": вскрылись слова молодого мужа об Азизе
21:37
Запад будет говорить с Лукашенко только об условиях его отставки – историк Фридман
21:08
Журналист Шарий о трехмиллиардном кредите Украине: Ходит по миру лох с протянутой рукой
20:35
"С бодуна": Криворотую Поргину смачно перекосило
20:32
Оставшаяся без горячих красавцев Собчак взвыла
19:50
Издевались и хотели отправить в монастырь: Ревва столкнулся с травлей
19:46
Москвич отсудил у полиции 9 миллионов рублей и моральную компенсацию
19:26
"Накрывает": Изнемогшая Кудрявцева ощутила последствия инсульта
19:15
"Взял ружье и ушел": к мужу известного режиссера нагрянула полиция
19:01
В Самаре нашли мертвым подозреваемого в насилии над детьми мужчину
18:56
Молодая жена Бондарчука оставила ребенка ради работы
18:36
"Бьется в конвульсиях": Цымбалюк-Романовская поплатилась за "старческий фаллос" Джигарханяна
18:33
"Я отфотошепленная старушка": привыкшая к оплеухам Орлова согласилась с нападками
18:20
Пытался говорить по-пацански: Онищенко высмеял наглое поведение Зеленского в США
18:08
В подмосковных Химках поймали получившего по почте наркотики мужчину
17:48
В Алтайском крае родители отправили ребенка в школу с положительным тестом на ковид
17:43
"Ты заслужил": Катя Лель публично заласкала голого красавца
17:18
"Да он придурок": новые подробности в скандале Шатунова и Разина
16:37
Дошел до ручки: почерневшего от горя мужа Заворотнюк не узнать
16:34
"Что ты сделала с собой? Одни кости": народ в ужасе от исхудавшей Снаткиной
16:28
Пробило грудь: порвавший с Малиновским Лазарев оказался на грани жизни и смерти
16:04
"Хотела помочь взрослым мужчинам": Проклову разнесли за защиту извращенцев
15:59
"Застукал и снял": Сломленная дочь певицы Кормухиной прячется от страха
15:46
"Крутой мальчишка получился" 10-месячный сын Стычкина и Сутуловой произвел фурор
15:26
Втершийся в доверие Хабенский побил престарелого Михалкова
15:03
"Выворачивание" зрителей наизнанку и особый грим для "убитых": как снимали сериал "Коса"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Оприходовала старика": Шаляпин дал под дых спятившей Цымбалюк-Романовской
"Будто на похоронах авторитета": народ глумится над школьной линейкой у детей Пугачевой
Прокляну: плюнувший в Макееву бессовестный Малахов взбесил ее смазливого мужа
Являлась пьяной: Солист "Непары" смешал с грязью беспорядочную партнершу
В очках и в шапочке: в Сети появилось правдивое фото Ротару
Дошел до ручки: почерневшего от горя мужа Заворотнюк не узнать
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Я бы не хотела жить": Хлебнувшая невзгод Ивлеева сбежала от семьи

"Я бы не хотела жить": Хлебнувшая невзгод Ивлеева сбежала от семьи

Звезда экрана Настя Ивлеева вывернула душу. Блондинке пришлось несладко.
прочитано 268 раз

Ведущая шоу "Орел и решка" Настя Ивлеева считается одной из самых известных девушек в стране. В ее инстаграм-аккаунте более 18 миллионов подписчиков, а проекты с ее участием набирают небывалую популярность. Всего несколько лет назад Настя Ивлеева была обычным блогером, а еще раньше работала хостес и ногтевым мастером. Детство у звезды выдалось непростым. Она фактически сбежала из глухой деревни в Ленинградской области, чтобы выбраться в люди и избавить себя от постоянных невзгод.

ПО ТЕМЕ

Разочарованный Элджей плюнул в по уши влюбленную Ивлееву: Не беси меня, не ходи за мной

 Анастасия Вячеславовна Ивлеева

Анастасия Вячеславовна Ивлеева блогер, телеведущая, актриса

Сейчас у артистки есть все, что нужно для роскошной жизни — жилье премиум-класса, роскошные эксклюзивные тачки, огромные гонорары. Теледива уверенно идет вперед ради счастливого будущего и саморазвития. Деревенские реалии остались для нее в глубоком прошлом, в которое совсем не хочется возвращаться. "Все, что касается моей семьи, — пример того, как я бы не хотела жить, — заявила Настя Ивлеева в свежем интервью.

Звездная блондинка признается — трудности сделали ее характер железным. В ранние годы Настя Ивлеева нянчилась с младшим братом, пока родители пытались закрыть финансовые потребности и тянули на себе детей. "Никто со мной не вел бесед и не передавал жизненный опыт — у старшего поколения не было на это времени. Но за это их нельзя винить — в 1990-е схема выживания была другой", — откровенно заявила ведущая.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 сентября 2021, 11:57 Источник: Собака.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Названы самые богатые российские блогеры

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Втершийся в доверие Хабенский побил престарелого Михалкова

Россияне выразили свое отношение к артистам
Шоу-бизнес

Жигунов раскрыл детали встречи с Заворотнюк: Это ужас

Актер поведал грустную историю любви
Шоу-бизнес

"Появится малыш": Волочкову пришибла нежданная беременность

Отец ребенка счастлив
Шоу-бизнес

В очках и в шапочке: в Сети появилось правдивое фото Ротару

Певица редко показывает кадры из жизни

Гороскоп

Гороскоп на сентябрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября 2021 года
В какие дни в 2022 году не стоит выходить из дома
Каким знакам зодиака лучше всего начать свое дело в 2022 году

Здоровье

За сутки в России выявили 18 856 новых случаев коронавируса
В Алтайском крае родители отправили ребенка в школу с положительным тестом на ковид
Назван лидирующий по числу заражений COVID-19 округ Подмосковья
Почти 19 тысяч человек заболели ковидом в России за сутки

Спорт

"Начало трясти": Аверина впала в истерику на Олимпиаде
"Шкодный такой": оголившийся Жулин всполошил россиян
Умер двукратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе
Стало известно о возвращении принца Гарри в Великобританию без жены и детей

Регионы

В Петербурге приезжий на спор выстрелил девушке в лицо
Под Нижним Новгородом пропавшую девушку нашли прикованной наручниками в гараже
В Сочи из-за свалившегося на веранду дерева пострадали люди
Интернет-мошенница из Иркутска выманила у ухажеров 1,5 миллиона рублей
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+