"Адски бесит": Бузова смачно врезала зазнавшейся Собчак

Ольге Бузовой удивительным образом удалось обскакать одну из самых скандальных журналисток России.

Накануне Ксения Собчак разразилась в "Инстаграме" гневным постом о неадекватном поведении менеджеров известной итальянской группы Maneskin. Музыкальный коллектив должен был прийти на интервью в ютуб-шоу Собчак, однако в последний момент все договоренности были нарушены без каких-либо вразумительных объяснений.

"Меня адски бесит непрофессионализм, просто бомбит от тупых," – заявила разгневанная блондинка.

Теперь выяснилось, что обида Ксении Собчак может быть связана не только с непрофессиональным бизнес-подходом менеджеров группы, но и с тем, что интервью с Maneskin все же состоялось, однако провела его Ольга Бузова.

По иронии судьбы, поющая ведущая оказалась единственной, кому не отказали в общении с популярной группой. В своем инстаграм-аккаунте Бузова поспешила ответить на гневный пост Собчак, смачно врезав зазнавшейся экс-коллеге по "Дому-2".

"Ксюша, хочешь я поделюсь с тобой снятым материалом?" – иронично написала певица.

Бузова отметила, что в ее интервью нет вопросов о феминизме, сексизме и Путине, но не потому, что ей не хватает ума их задать, а потому, что все эти темы были заявлены в стоп-листе. Говорить с музыкантами можно было лишь о творчестве, что Бузова и сделала.

Певица подчеркнула: никакой ее вины нет в том, что другим интервьюерам отказали в общении с Maneskin. Конечно же, так решили менеджеры, но Бузова, судя по всему, была очень рада возможности утереть нос самой Собчак.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ольга Бузова спасовала перед вопросом об интимных утехах.