Умудренная опытом Боня призвала женщин к покорности

Виктория Боня запустила собственный курс для обучения женщин.

К 41 году знаменитая экс-участница "Дома-2" набралась уже достаточно жизненного опыта для того, чтобы чему-то научить других. Звезда создала свой курс под громким названием "Я – женщина Богиня". В рамках обучения Виктория Боня заговорила на тему женской покорности, которая кажется ей очень важной.

Телеведущая рассказала своим подписчикам, что многие девушки боятся показать свою слабость, а зря. По мнению Бони, именно в женской слабости скрывается большая сила. Представительницы прекрасного пола от природы обладают гораздо большей энергией, чем мужчины. Забывая об этом, девушки теряют свою природу и заодно забирают силу у своих мужчин.

Сама Боня не видит в женской покорности ничего плохого и пытается донести это своим ученицам. Желающим звезда даже предложила попрактиковаться в этом деле. В ответ некоторые девушки признались, что в целом не видят в покорности ничего плохого, но по жизни часто сталкиваются с перекосом в сторону мужской энергии.

Напомним, что для Виктории Бони текущий сезон начался очень продуктивно. Экс-участница "Дома-2" попробовала свои силы в новом проекте. Женщина стала участницей реалити "Звезды в Африке", которое недавно стартовало на телеканале ТНТ. Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что на съемках нового шоу Виктория Боня угодила в скандал.