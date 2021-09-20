"Бедная мама": брошенная сыном Гузеева вынуждена жить в вагончике посреди леса

Ведущая показала, как живет в обустроенном всем необходимым трейлере вместе с младшей дочерью.

Лариса Гузеева часто общается с поклонниками в соцсетях и не раз показывала, что зарабатывает на жизнь честным трудом. Она не боится тяжелой работы и всегда находится на передовой развлекательного сектора российского телевидения.

62-летняя заслуженная артистка России показала в своем "Инстаграм", как проводит дни в разгар осени. Как выяснилось, Лариса Гузеева вынуждена жить в вагончике посреди леса. С собой она взяла дочь Ольгу Бухарову, которая в шесть утра досыпала в той же лачуге, пока мать работала не покладая рук.

Как выяснилось, Гузеева взяла дочь с собой на съемки очередного проекта. Российская ведущая проводила свободное от работы время в не самых комфортабельных условиях. Ее старший сын Георгий Толордава, который в этот момент находился далеко, даже пожалел брошенную несчастную мать.

"Бедная мама, как будто живешь в Америке в вагоне", – передала слова сына Гузеева.

Напомним, у Ларисы Гузеевой не всегда были теплые отношения с сыном. Она родила его от знакомого, грузинского писателя Кахи Толордавы. Брак пары распался. На заре карьеры ведущая часто оставляла мальчика с бабушкой и уезжала на съемки. Тогда артистка часто бывала на мели и срывала злость на домашних. Позже Гузеева раскаялась в своем поведении и сделала татуировку в знак любви к сыну. В 2018 году сын Гузеевой женился и отдалился от знаменитой матери. Несмотря на то, что в семье сохранились теплые отношения, рядом с Ларисой Гузеевой постоянно фигурирует только ее младшая дочь.