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Шоу-бизнес
Распаленная Волочкова показала промежность

Распаленная Волочкова показала промежность

Анастасия Волочкова любит провоцировать публику и демонстрировать всем, насколько она трудолюбива. На сей раз у нее получилось одновременно и одно, и другое.
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"Королева шпагата" в очередной раз показала поклонникам в сторис своего инстаграм-аккаунта свои натруженные ноги. Звездная блондинка в кадре предстала, снимая в гримерке пуанты. При этом Анастасия Волочкова сверкнула промежностью.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Балерина не постеснялась посоветовать оператору, который ее снимал, подойти к ней максимально близко. Судя по всему, она хотела, чтобы от фолловеров не ускользнула ни одна деталь пикантного зрелища.

В последнее время танцовщица часто стала фигуранткой скандалов. Так, ранее народ осудил артистку за откровенные выходки с ее другом – актером Никитой Джигурдой. Приятели демонстрировали явно слишком нежные и страстные чувства друг к другу на фото и видео в соцсети. Эротический подтекст был очевиден всем. Танцовщица потрогала мужское достоинство артиста.

Напомним, недавно Анастасия Волочкова угодила еще в один громкий скандал. Как писали "Дни.ру", соседи по коттеджному поселку сняли ее на улице, когда она справляла нужду. Потом снимки звезды с голыми ягодицами появились в Сети. Теперь балерина намерена наказать любопытных соседей, сливших в СМИ пикантное фото.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 сентября 2021, 06:32 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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